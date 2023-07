Der deutsche Minister und Polens saure Miene

In der südostpolnischen Stadt Zamosc trafen sich am Montag der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein Amtskollege Mariusz Blaszczak von der nationalpopulistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Sie tauschten sich nicht nur über die weitere militärische und humanitäre Unterstützung der Ukraine aus, die sich seit nunmehr 16 Monaten gegen den Angriffskrieg aus Russland verteidigt, sondern versuchten auch Unstimmigkeiten aus dem Weg zu räumen. Zamosc - sprich Samosch-tsch - ist eigentlich als am Reißbrett geplante „ideale Renaissancestadt“ bekannt. Andererseits gelten die Stadt und die sie umgebenden Dörfer auch als Ort furchtbarer deutscher Verbrechen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Lesen Sie auch:EU ignoriert Polens und Ungarns Erpressungsversuch

Doch seit Beginn des Jahres gerät Zamosc immer wieder als ein Positivbeispiel für gute Nato-Zusammenarbeit in die Schlagzeilen. Hier sind seit Beginn des Jahres 320 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr stationiert und bedienen drei deutsche Patriot-Raketenabwehrsysteme zum Schutz der polnischen Ostgrenze. Pistorius wollte sich ein Bild von der Lage machen, die Kaserne und die Patriot-Standorte besuchen.

Dieses Mal war das Wetter zwar besser, doch Blaszczak machte ein Gesicht, als sei ihm der Besuch seines Kollegen nicht nur unwillkommen, sondern geradezu lästig.

Anders als bei seinem ersten Besuch - Pistorius war direkt nach seinem Amtsantritt in die Ukraine gereist und einen Tag später nach Polen – begleitete ihn dieses Mal Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak. Anfang Februar hatte der polnische Minister weder Zeit für einen gemeinsamen Auftritt vor der Presse, noch auch für gemeinsame Ehrerweisungen gegenüber den Toten des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Bei der Pressekonferenz vor dem Belweder, der Residenz des polnischen Präsidenten, ließ er seinen deutschen Kollegen buchstäblich allein im Regen stehen.

Lästiger Besuch des deutschen Nachbarn

Dieses Mal war das Wetter zwar besser – die Minister klopften sich auch mehrfach auf die Schulter – doch Blaszczak machte ein Gesicht, als sei ihm der Besuch seines Kollegen nicht nur unwillkommen, sondern geradezu lästig. Angesichts der bereits seit Monaten andauernden germanophoben Wahlkampagne der PiS war das aber nicht anders zu erwarten.

Pistorius kümmerte sich dann auch nicht groß um Blaszczaks saure Miene, sondern mahnte öffentlich und in klaren Worten den raschen Verhandlungsabschluss für ein deutsch-polnisches Reparaturzentrum für Kampfpanzer des Typs Leopard-2 an: "Klar muss sein: Instandsetzung gehört zur nachhaltigen Unterstützung der Ukraine dazu", sagte er in Zamosc. Die Kosten der Leopard-2-Reparatur wird die Bundesregierung übernehmen.

Eigentlich hatte die Werkstatt für die im Kampf verschlissenen Panzer schon Ende Mai ihre Arbeit aufnehmen sollen. So zumindest war es am 21. April am Randes eines Treffens der Ukraine-Unterstützer auf der amerikanischen Militärbasis Ramstein in Deutschland vereinbart worden. Doch dann – so berichtet es zumindest der Spiegel in seiner neuesten Ausgabe - hätten die Polen exorbitante Preise in den Vertrag aufnehmen wollen.

Lesen Sie auch:Rheinmetall will 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine liefern

So sollte beispielsweise die sogenannte „Erstbefundung“ der kaputten Panzer durch die polnische Waffenschmiede PGZ rund 100.000 Euro kosten. In Deutschland wird für die Diagnose gerade mal 12.000 Euro berechnet. Zudem wollte PGZ für die reparierten Panzer keine Gewährleistung übernehmen. Auch das, so der Spiegel, sei in der Branche unüblich.

Blaszczak wiederum wies darauf hin, dass mit der Verlagerung von rusischen Atomwaffen und Kämpfern der Söldnertruppe Wagner ins Nachbarland Belarus die Gefahr für Polen erneut gestiegen sei. Daher hoffe er, dass die Patriot-Batterien bis Ende des Jahres in Polen bleiben könnten. Ursprünglich sollen die deutschen Patriots nur bis Ende Juni in Zamosc bleiben.