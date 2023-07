Britische Regierung verliert Streit um WhatsApp-Nachrichten

Share this with email

Es ist eine Schlappe für Premierminister Rishi Sunak. Das Hochgericht in London urteile am Donnerstag, dass die britische Regierung die interne Kommunikation während der Covid-Pandemie offenlegen muss. Ein entsprechendes Gesuch hatte die Covid Inquiry gestellt – der Untersuchungsausschuss, der die Corona-Krisenbewältigung der Regierung unter die Lupe nimmt. Die Vorsitzende des Ausschusses, Heather Hallett, hatte Einblick in die Notiz- und Tagebücher des damaligen Premierministers Boris Johnson verlangt, sowie in die WhatsApp-Nachrichten, die dieser mit anderen Regierungsmitgliedern ausgetauscht hatte.

Aber das Cabinet Office, also das Ministerium des Premierministers, hatte sich geweigert, die eingeforderten Nachrichten und Dokumente auszurücken. Die Regierung argumentiert, dass es sich um jede Menge „irrelevantes“ Material handle. Zudem stelle die Veröffentlichung einen Eingriff in die Privatsphäre der Minister dar.

BoJo gab sich kulant



Aber das High Court in London entschied Donnerstag: Der Untersuchungsausschuss hat das Recht, die Kommunikation vollumfänglich einzusehen. Die Nachrichten dürften einen detaillierten Einblick in die damaligen Debatten innerhalb der Regierung geben – entsprechend sind sie von großem Wert für den Untersuchungsausschuss.



Boris Johnson selbst hat sich ungewohnt kulant gegeben: Er habe überhaupt nichts dagegen, seine Kommunikation auszuhändigen, hatte er schon vor Monaten gesagt.

Tatsächlich entschloss er sich im Juni kurzerhand, das Cabinet Office zu umgehen und seine WhatsApp-Nachrichten dem Untersuchungsausschuss direkt zukommen zu lassen. Allerdings umfasst der von ihm ausgehändigte Datensatz lediglich die Zeit nach April 2021, als die ersten drei Lockdowns bereits vorbei waren.

Ein Präzedenzfall?



Dass sich die Regierung mit Händen und Füßen gegen die Offenlegung wehrt, hat wohl damit zu tun, dass sie einen Präzedenzfall setzen könnte. „Andere führende Politiker, darunter der heutige Premierminister, könnten ebenfalls aufgefordert werden, der Inquiry ähnliches Material zu übergeben“, sagte die Expertin Emma Norris vom Thinktank Institute for Government.

Rishi Sunak war während der ersten Jahre der Pandemie Finanzminister – es ist durchaus denkbar, dass im Zug der Untersuchung Details ans Licht kommen, die er lieber unter Verschluss halten würde.



Das dürfte genau der Grund sein, weshalb Boris Johnson sich so eifrig dafür einsetzt, seine WhatsApp-Kommunikation zu publizieren. Seit Johnsons forciertem Abgang vor genau einem Jahr ist Sunak sein Erzfeind, der Ex-Premier scheint alles daranzusetzen, seinem Nachfolger das Leben schwer zu machen.