Bettel „isoliert“ in der EU-Migrationspolitik

Der luxemburgische Premier bedauert die Richtung, die der EU-Gipfel in der Einwanderungspolitik einschlägt.

EU-Gipfel in Brüssel

Xavier Bettel vermisst in Brüssel Alliierte, die sich für eine humanistische Einwanderungspolitik einsetzen. © FOTO: AFP

Es war ein aufgebrachter Xavier Bettel (DP), der am Donnerstag zum EU-Gipfel in Brüssel eintraf. Dort drängten mehrere der 27 EU-Staats- und Regierungschefs darauf, sich in Migrationsfragen noch härter zu zeigen - trotz jüngster Tragödien im Mittelmeer.

Die rechtskonservativen Ministerpräsidenten aus Ungarn und Polen wollten sogar einen EU-Beschluss von vor zwei Wochen rückgängig machen, wonach alle EU-Staaten für einen Teil der Flüchtlinge Verantwortung übernehmen, die den Staatenbund erreichen.

Staaten wie Österreich wollten dagegen versuchen, die EU „immer mehr zur totalen Festung zu machen“, wie eine Quelle sagt, die sich an den Verhandlungen in der EU-Migrationspolitik beteiligt.

Polen und Ungarn wollen Einstimmigkeit erzwingen

„Es wird immer wieder versucht, Entscheidungen, mit denen man unzufrieden ist, auf den EU-Gipfel zu bringen, um dann dort zu blockieren“, bedauerte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel bei seiner Ankunft im EU-Ratsgebäude.

Tatsächlich entspricht das der Strategie von Warschau und Budapest in Migrations- und Umweltfragen: Weil bei den Fachministern auf EU-Ebene in diesen Bereichen eine qualifizierte Mehrheit unter den Mitgliedsländern reicht, um Entscheidungen zu treffen, können sie manchmal überstimmt werden - was bei der jüngsten Einigung zur Reform des EU-Asylsystems vor zwei Wochen der Fall war. So versuchen Polen und Ungarn das Thema auf Gipfel-Ebene zu heben, um es dort wieder zu besprechen. Der Vorteil? Unter den EU-Staats- und Regierungschefs herrscht die Einstimmigkeitsregel.

„Getroffene Entscheidungen können nicht rückgängig gemacht werden“, warnte Bettel diesbezüglich. Warschau und Budapest ginge es nur darum, „alles zu blockieren“, so der Premier weiter.

Für mich sind Menschenrechte und internationales Recht die Grundlage. Xavier Bettel Premierminister

Auch über manche Ideen, die „Hardliner“ in den Raum werfen, um sich von der Verantwortung zu befreien, Schutzsuchende regelkonform aufzunehmen, zeigte sich Bettel entrüstet. „Für mich sind Menschenrechte und internationales Recht die Grundlage“, sagte er. Dadurch kritisierte er den Vorschlag aus Wien, Kopenhagen und Den Haag, wonach die EU das britische „Ruanda Modell“ kopieren sollte.

Premier Xavier Bettel kommt aufgebracht in Brüssel an. © FOTO: AFP

Dabei geht es um eine Partnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und Ruanda, die vorsieht, dass irregulär nach Großbritannien eingereiste Menschen - ungeachtet ihrer Herkunft und ohne Prüfung ihres Asylantrags - festgehalten und so bald wie möglich nach Ruanda abgeschoben werden. Sie sollen dann dort um Asyl ersuchen. Zufälligerweise hatte ein Berufungsgericht in London gleichzeitig zum EU-Gipfelauftakt entschieden, dass das Vorhaben der konservativen Regierung in London rechtswidrig ist.

Rechtsruck bereitet Bettel Sorgen

Generell zeigt sich Xavier Bettel frustriert darüber, dass die allermeisten EU-Staaten mittlerweile knallhart auf Abschottung setzen: „Ich habe das Gefühl isoliert zu sein, wenn ich sage, dass die EU eigentlich dazu dient, Mauern abzubauen anstatt neue aufzurichten.“

Und auch der allgemeine Rechtsruck - auch innerhalb von gemäßigten Parteien - sei ein Grund zur Sorge. Die Migrationsfrage würde diese Tendenz offenbaren, so Premier Bettel. „Parteien der Mitte, die glauben, sie müssten Extremisten nachahmen, machen eine sehr kurzfristige Rechnung“, meinte er in Brüssel. „Langfristig werden extreme Parteien dadurch nur gestärkt“, so der Premier weiter: „Wir müssen zu unseren Werten stehen - auch wenn es nicht immer beliebt ist“.

Die zunehmende Normalisierung rechtsextremer Parteien sei mittlerweile unübersehbar geworden, bedauerte der DP-Politiker. Bettel erinnerte daran, dass man vor 20 Jahren noch dazu neigte, EU-Regierungen, an denen rechtsextreme Parteien beteiligt waren (damals die österreichische), als Paria zu behandeln. „Heute würde es demnach sehr viele Kollegen im Raum geben, mit denen ich nicht reden könnte.“

Die EU müsse die Migrationsfrage ganz überdenken, falls es ihr wirklich darum gehen würde, Menschenleben zu retten, schlussfolgerte der Premier: „Wenn wir überall an der Festung weiterbauen, dann bleibt nur noch das Meer, um nach Europa zu gelangen. Doch das ist viel zu gefährlich. Demnach ist es viel sinnvoller, geregelte Wege für Migration zu schaffen“.