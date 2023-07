Belarus ist nicht russisch

Share this with email

Im Oktober 2017 war ich beruflich in Minsk, der Hauptstadt von Belarus. In meinem digitalen Kalender stand übrigens noch „Treffen in Weißrussland“. Ich habe es verbessert und aus „Weißrussland“ nun „Belarus“ gemacht.

Woran ich mich erinnere, waren die Erzählungen, wie arm die Menschen besonders auf dem Land sind. Und wie sehr die Hilfsorganisationen gebraucht werden, um ihnen über die Runden zu helfen. Ich sehe aber auch noch das schöne Stadtzentrum von Minsk vor mir, pittoresk, mit einigen verwinkelten Gassen und Kopfsteinpflaster. Eine Stadt mit Geschichte! Und als Kontrast dazu fuhr man mich auch noch am surreal großen Palast des „letzten Diktators Europas“ vorbei, wie man Alexander Lukaschenko damals nannte. Auf der einen Seite das hungernde Volk, auf der anderen die Prunkwelt eines Selbstverliebten.

Belarus, nicht Weissrussland

Umso mehr berührten mich die monatelangen Proteste der Belarussen im Jahre 2020, als sie endlich die Gelegenheit bekamen, zwischen Demokratie und Diktatur zu wählen. Schon einige Monate vor den Wahlen waren sie auf der Straße, auch wegen der verfehlten Pandemiepolitik Lukaschenkos. Dass diese Wahlen nicht so frei sein würden wie gewünscht, wurde spätestens weltweit deutlich, als Lukaschenko seinen stärksten Widersacher, Sergej Tichanovski, vor den Wahlen ins Gefängnis werfen ließ. Der typische Machtapparat eines skrupellosen Diktators wurde auf Volltouren hochgefahren: Einschüchterung und Verfolgung der politischen Gegner und ihrer Familien, Druck auf die Medien und die Bevölkerung, Gefangennahmen und Folter.

Ähnlich wie noch vor Kurzem im Iran ließ sich der unglaubliche Mut der Bürger nicht niederschlagen. Die politische Opposition organisierte sich und schickte mehrere Kandidaten ins Rennen, von denen einige noch vor den Wahlen beseitigt wurden. Aushängeschild und Symbolfigur des Aufstandes wurde Svetlana Tichanovskaja, die Frau des gefangenen Sergej Tichanovski.

Monatelang faszinierte uns in den Nachrichten der mutige Kampf dieser bravourösen Menschen, gekleidet in den weiß-rot-weißen Farben des freien Belarus! 33.000 Menschen wurden zeitweise verhaftet, mindestens 15 sollen, so Amnesty International, bei den Demonstrationen umgekommen sein. Mittlerweile gibt es über 1.700 dauerhafte politische Gefangene. Sergej Tichanovski wurde 2021 zu 18 Jahren Haft verurteilt.

Demokratie, nicht Diktatur

Bei den Wahlen am 9. August 2020 sprachen die internationalen Wahlbeobachter unisono von vielen Unregelmäßigkeiten. In Wirklichkeit hatte der Freiheitstraum und Lebenskampf von Svetlana Tichanovskaja gewonnen. Als Lukaschenko keine Anstalten machte, das Ergebnis anzuerkennen, und deutlich wurde, dass auch sie das Gefängnis riskierte, flüchtete Tichanovskaja am Tag nach den Wahlen nach Litauen, um die Opposition aus dem Exil zu organisieren. Verjagt aus der Heimat, bestohlen um ein demokratisches Belarus und um ihr persönliches Lebensglück, weit weg von ihrem Mann. Die Menschen demonstrierten vier Monate lang weiter, doch mit der Hilfe Moskaus gewann der Diktator immer mehr die Oberhand – bis irgendwann die Stimme der Demokratie in den Untergrund abwandern musste. Mittlerweile hat Lukaschenko seine Position dank Putin gefestigt. Er bedrohte Europa mit geschleusten Flüchtlingsströmen aus Afghanistan, Irak und Syrien. Die Gefängnisstrafen wurden immer drastischer. Svetlana Tichanovskaja wurde mittlerweile in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt. Seit März 2023 hat sie nichts mehr von ihrem Mann gehört.

Belarus ist in Wirklichkeit in russischer Hand. Das hat der Schulterschluss Lukaschenkos mit Putin beim Wagner-Aufstand unterstrichen. Es ist eine Schande und eine Tragödie, wie Putin seine Finger in die Nachbarstaaten ausstreckt, um eine größenwahnsinnige großrussische Fixierung zu leben. Im Belarus herrscht er indirekt dank einer marionettenhaften Diktator-Figur, in die Ukraine marschiert er mit einem abscheulichen Angriffskrieg ein.

Zwischen 300.000 und 500.000 Belarussen mussten seit dem 20. August 2020 aus dem Land fliehen. Viele von ihnen leben in Litauen und Polen, einige auch in unseren westeuropäischen Ländern. Gemeinsam ist ihnen das Trauma der Flucht, die Angst um ihre Familien und die Abscheu davor, dass Lukaschenko dafür sorgt, dass Belarus als Verbündeter Russlands auftritt. Deswegen werden viele Belarussen in den Aufnahmeländern skeptisch betrachtet und oft sogar diskriminiert. Natürlich ist es richtig und wichtig, Menschen zu „screenen“ auf ihre politischen Absichten hin. Das kann mit akkreditierten Organisationen gemeinsam gemacht werden, wie zum Beispiel in Polen und Litauen. Das würde ihnen helfen, zu einem normalen Leben überzugehen. Stattdessen wird den Belarussen in vielen Ländern noch verweigert, Bankkonten zu eröffnen, Schengen-Visa zu beantragen, eine Firma zu eröffnen und zu arbeiten. Falls ihr Pass abläuft, gibt es keine Möglichkeit, ihn zu erneuern – die Betroffene würden die Verhaftung durch die Behörden riskieren. De facto wären sie staatenlos.

Freiheit und Rechte, nicht Diskriminierung und doppelte Bestrafung

Da es sich bei den Diskriminierungen um nichts anderes als eine sehr unfaire doppelte Bestrafung handelt, habe ich das Angebot der Parlamentarischen Versammlung des Conseil de l’Europe (APCE) angenommen, einen dringenden Bericht für die 46 Mitgliedstaaten des Europarats zu schreiben, um die Diskriminierung von fast einer halben Million Menschen zu beenden. Außerdem ist ihre Tragödie seit dem Drama in der Ukraine oft in den Hintergrund geraten.

Im Zuge meiner Arbeiten hat sich mit der Hilfe Litauens eine Lösung gegen die Staatenlosigkeit angedeutet, die hoffentlich in nächster Zeit schnell umgesetzt werden kann.

Der Bericht enthält eine ganze Reihe konkreter Vorschläge und unterstreicht darüber hinaus die Wichtigkeit einer angepassten Terminologie; wir reden nicht mehr von „Weißrussland“, denn Belarus ist nicht ein „Teil“ Russlands. Es gibt eine tiefe kulturelle Verwandtschaft, aber kein politisches Recht auf Übernahme. Und wir sprechen von „Lukaschenka“, der belarussischen Version seines Nachnamens, um klarzustellen, dass es auch vokabularisch keine Bevormundung des Belarussischen durch das Russische geben darf.

Der Bericht fordert aber auch die Förderung der belarussischen Kultur und Sprache, so wie es zum Beispiel in einem belarussisch-sprachigen Gymnasium in Vilnius in Litauen passiert, das ich während meiner Fact-Finding-Reise nach Polen und Litauen Ende März 2023 besuchte. Außerdem hatte ich die außergewöhnliche Gelegenheit einer direkten Aussprache mit Svetlana Tichanovskaja und ihrem Kabinett. Ich traf Mitarbeiter in polnischen und litauischen Ministerien, um ihre politischen Hilfestellungen zu verstehen. Ich konnte belarussische Organisationen und Kulturzentren besuchen, um die Probleme und mögliche Lösungen im Detail anzuhören. Und ich traf vor allem mutige Menschen, die sich für die politischen Gefangenen, ihre Familien und versteckte Fluchtwege einsetzen.

Lösungen, nicht nur Probleme

Am 20. Juni 2023 stellte ich nach sechs Monaten intensiver Arbeit den Bericht in Straßburg bei der Vollversammlung des Europarates vor. Svetlana Tichanovskaja war selbst vor Ort und schilderte die letzten Entwicklungen. Sie hatte eine klare Botschaft: Belarus und Ukraine stehen zusammen! Die Ukraine soll ihr Land zurückbekommen und das belarussische Volk seine Freiheit!

Außerdem trat ein berühmter belarussischer Chor auf, der durch Flashmobs weltweit die Menschen sensibilisiert für das Drama in seiner Heimat. „Free Belarus“ war dessen klarer Ruf. Der Bericht wurde in einem für mich sehr bewegenden Moment einstimmig angenommen und kann nun auf mehreren Wegen in den Ländern angewandt werden. Ich bin sehr dankbar, dass das luxemburgische Parlament sehr schnell reagierte, den demokratischen Kräften im Exil eine finanzielle Hilfe zusicherte, eine Freundschaftsgruppe für den Austausch mit anderen Parlamenten ins Leben rief und Patenschaften für die politischen Gefangenen übernahm.

All dies geschieht unter einer einzigen Überschrift: Belarus soll endlich frei sein dürfen.

Denn: Belarus ist nicht russisch, sondern Belarus ist frei.

* Der Autor ist CSV-Abgeordneter, Mitglied der Außenpolitischen Kommission und der Parlamentarischen Versammlung der Europarats und hat am 20. Juni 2023 einen international beachteten Bericht über die Schwierigkeiten der Belarussen im Exil vorgelegt.