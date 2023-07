Autohaus in Wittlich von Feuer verwüstet

Das Feuer brach in der Mittagsstunde aus - die Löscharbeiten zogen sich bis in den Abend. Foto: dpa

Ein Feuer in einem Autohaus in Wittlich hat einen Großeinsatz ausgelöst und einen Sachschaden in Millionenhöhe angerichtet. Der Brand sei am Montag zunächst im Lager ausgebrochen und habe sich dann auf die Verwaltung und den Ausstellungsbereich ausgedehnt, berichtete Kreisfeuerwehrinspekteur Jörg Teusch. Die Polizei in Wittlich sprach von einem geschätzten Schaden von rund zwölf Millionen Euro.

Ein Übergreifen der Flammen auf die Werkstatt habe verhindert werden können, berichtete Teusch weiter. Verletzte habe es keine gegeben. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Ihren Angaben zufolge stand zeitweise eine weit sichtbare Rauchwolke über dem Brandort, die Bekämpfung letzter Glutnester habe sich bis in den Abend hineingezogen. Während der Löscharbeiten musste die nahe Bundesstraße 49 zeitweise in eine Richtung gesperrt werden. Zur Brandursache könnten noch keine Angaben gemacht werden.

In dem Lager waren Teusch zufolge unter anderem 200 Kompletträder, 50 Airbags und weitere Ersatzteile untergebracht. Die Halle samt der Regale sei eingestürzt. Lkw und Autos aus der Werkstatt seien rechtzeitig ins Freie gebracht worden. Für die Löscharbeiten sei auch ein Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei genutzt worden.

In der direkten Umgebung sei es während des Einsatzes zu einem Verkehrschaos gekommen. Einige Autofahrer hätten einfach an der Ampel ihre Fahrzeuge stehenlassen, um das Feuer anzugucken.