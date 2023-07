Ausgerechnet Meloni holt eine halbe Million Migranten ins Land

Share this with email

Man kann nicht behaupten, dass die Regierung von Giorgia Meloni ihren Entscheid zum neuen „decreto flussi“, das die jährlichen Quoten für die legale Einwanderung festlegt, an die große Glocke gehängt habe. Ein dürres, verschämtes Kommuniqué aus dem Palazzo Chigi, dem Regierungssitz in Rom, musste genügen. Der Inhalt der verschämten Mitteilung war aber durchaus bemerkenswert: Die Regierung Meloni, die rechteste in Italien seit dem faschistische Diktator Benito Mussolini, will in den kommenden drei Jahren eine halbe Million Einwanderer ins Land holen, so viele wie noch keine andere vor ihr.

Dabei waren die Migranten und Ausländer - neben den „Eliten“ und den „Euro-Bürokraten“ - das wichtigste Feindbild sowohl der postfaschistischen Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni als auch von ihrem Regierungspartner, der Lega von Matteo Salvini, gewesen. Meloni hatte im Wahlkampf sogar eine militärische Seeblockade gegen die Flüchtlingsboote in Aussicht gestellt, und ihr Schwager, Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida, hatte noch vor Kurzem erklärt, dass es nicht angehen könne, dass offene Arbeitsstellen in Italien mit ausländischen Arbeitskräften besetzt würden. Das käme einer „ethnischen Ersetzung“ gleich. Vielmehr habe es sich die Regierung zum Ziel gesetzt, die Italienerinnen dazu zu animieren, wieder mehr „bambini“ in die Welt zu setzen.

Die Löhne sind in Italien in vielen Branchen derart tief, dass nur noch Einwanderer aus armen Ländern bereit sind, zu derartigen Konditionen zu arbeiten.

Realistischer Rassismus

Inzwischen sind Meloni, ihr Schwager, Salvini und auch der Rest des Kabinetts in der Realität angekommen. Es würde eben mindestens zwanzig Jahre dauern, bis die - bisher eher zaghaften - Maßnahmen zur Familienförderung ihre Früchte zeigen und den Arbeitsmarkt entlasten könnten. Die Betriebe brauchen die Arbeitskräfte aber jetzt - und zwar gleich 833.000: Dies ist die Zahl der Gesuche für neue Ausländer-Quoten, die beim Ministerium für Unternehmen und Made in Italy eingegangen sind. Ein weiterer Punkt: Ob die offenen Stellen durch inländische statt ausländische Arbeitskräfte besetzt werden können, ist nicht nur eine Frage der Zahl der theoretisch vorhandenen Arbeitswilligen, sondern auch der Löhne. Und die sind in Italien in vielen Branchen derart tief, dass nur noch Einwanderer aus armen Ländern bereit sind, zu derartigen Konditionen zu arbeiten. Notfalls auch schwarz, ohne Rechte.

Am akutesten ist der Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft und in der Gastro- und Tourismusbranche, denen von der Regierung die höchsten Quoten zugeteilt wurden. Der Bauernverband Coldiretti begrüßte den Entscheid der Regierung und erinnerte daran, dass bereits heute jede dritte Frucht und jedes dritte Gemüse, das in Italien in den Handel komme, von ausländischen Arbeitskräften geerntet werde. Aber auch beim Passagier- und Warentransport, im Gesundheitswesen und in der Fischerei sind die Löhne derart tief und/oder die Arbeitsbedingungen derart schlecht, dass die Anstellung von Ausländerinnen und Ausländern meist die einzige Möglichkeit ist, die offenen Stellen zu besetzen.

Gezielte Bevorzugung einzelner Herkunftsländer

Regierungschefin Giorgia Meloni hatte ihre schrille ausländerfeindliche Rhetorik schon kurz nach ihrem Amtsantritt im vergangenen Oktober zu mäßigen begonnen und erklärt, dass sie nichts gegen legale Einwanderung habe - sie wolle lediglich die illegale Einwanderung und die Schlepperbanden bekämpfen. Belohnt werden mit dem neuen „decreto flussi“ deshalb gezielt die - wenigen - Herkunftsländer, mit denen Italien seit Längerem über bilaterale Rückübernahme-Abkommen für illegal Eingewanderte verfügt, namentlich Tunesien, Marokko und die Elfenbeinküste. Damit will Meloni auch den anderen Herkunftsländern demonstrieren, dass es sich lohnt, ein Rückübernahme-Abkommen mit Italien oder am besten gleich mit der ganzen EU abzuschließen.

Doch weitere solche Abkommen sind zumindest heute nicht in Sicht - und gleichzeitig nimmt auch die illegale Einwanderung nicht ab, im Gegenteil. Im laufenden Jahr sind laut dem italienischen Innenministerium schon 78.000 Migranten und Flüchtlinge angekommen (Stand 17. Juli). Das sind mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Der größte Teil von ihnen stammt aus Ländern, mit denen weder Italien noch die EU ein Abkommen zur Rückübernahme verfügt und die deshalb nicht ausgewiesen werden können.