Asselborn will Visa-Erleichterung für Kasachstan

Der Außenminister war auf diplomatischer Mission in dem rohstoffreichen Land unterwegs, dem er neue Wege in die EU weisen will

Luxemburg und die kasachische Hauptstadt Astana trennen rund 4.500 Kilometer. Im Land leben 19 Millionen Menschen, auf der Weltuhr ist das größte zentralasiatische Land dem Großherzogtum vier Stunden voraus. Wo es außerdem noch die Nase vorn hat: Es verfügt über wichtige Bodenschätze. Gemeint sind Kadmium und Lithium: Stoffe, die zur Herstellung von Batteriezellen benötigt werden und aus denen Energiewendeträume gemacht sind. Zudem will das Land ein bedeutender Ort für die Erzeugung von Wasserstoff werden. Das weckt Begehrlichkeiten, nicht nur aufseiten der EU, sondern auch bei den USA, China und Großbritannien. Und bei Russland, mit dem Kasachstan eine Landgrenze von 7.500 Kilometern teilt.

Diese Nähe zu Russland macht die ehemalige Sowjetrepublik auch besonders anfällig für eine Einflussnahme seitens Moskau. Zeit also für Asselborn, sich als EU-Exponent und insbesondere als luxemburgischer Außenminister blicken zu lassen. Angesichts der Bedeutung, die Kasachstan im globalen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Kontext einnimmt, standen die engere Bindung an die EU sowie konkret luxemburgische Wirtschaftsinteressen im Vordergrund dieser diplomatischen Mission.

„Für mich waren es sehr gute Gespräche“, resümiert Asselborn am Donnerstag nach dem Treffen mit dem kasachischen Präsidenten Qassym-Schomart Toqajew. Letzterer sei als einziger Präsident eines zentralasiatischen Landes bereit gewesen, Putin „die Stirn zu bieten“ und das Ergebnis des von Russland in den annektierten ostukrainischen Gebieten durchgeführten Referendums nicht anzuerkennen. Als ehemaliger Mitarbeiter der Vereinten Nationen (UN) - Toqajew war Generaldirektor des Büros der UN in Genf -stünde er zum Geiste der UN Charta, in der unter anderem die Gewaltanwendung in internationalen Beziehungen geächtet ist. „Man muss verstehen, dass der Spielraum in Kasachstan sehr niedrig ist“, würdigte Asselborn den Mut des kasachischen Präsidenten. Trotz des vermeintlich übermächtigen Nachbarn habe er „den Kopf nicht eingezogen.“

Viel Wirtschaft im Gepäck

An diese grundsätzlich pro-westliche Ausrichtung hat Asselborn jetzt mit seinem Besuch - unterzeichnete Verträge inklusive - angeknüpft. Nach dem Abzug der vormals im sibirischen Nowosibirsk stationierten Cargolux-Flieger haben diese nun mit der kasachischen Hauptstadt eine neue Drehscheibe im asiatischen Raum gefunden. Seit Mai verkehren die Frachtmaschinen siebenmal zwischen Findel und Astana, zukünftig werden es 21 Flüge pro Woche sein - mit Potenzial, die Frequenz auf 42 Touren zu verdoppeln. Außerdem soll ab Januar 2024 die luxemburgische SES damit beginnen, rund 200.000 Kasachen, die in den abgelegenen Gebieten des Landes bisher noch über keine Internetverbindung verfügen, per Satellit ans World Wide Web anzuschließen.

Mit ArcelorMittal saß auch neuerlich ein Vertreter der heimischen Stahlindustrie im Diplomatenflieger. In den Gesprächen mit dem kasachischen Industrieminister Marat Karabayev wurde erörtert, inwiefern der luxemburgische Konzern mit seiner Stahlproduktion vor Ort der Flutung des kasachischen Marktes mit russischem Billig-Stahl Einhalt gewähren könnte. Unangenehm für den Konzern: Nicht nur über weitere Kooperationen wurde gesprochen, sondern auch über erhebliche Sicherheitsmängel in den von ArcelorMittal im Land betriebenen Minen.

Ich verstehe nicht, warum sich einige in der EU dagegen wehren. Jean Asselborn Außenminister

Wurde Kasachstan jüngst wegen verdächtig gestiegener Exportquoten nach Russland der Sanktionsumgehung verdächtigt, so mahnte Asselborn jetzt die Bekämpfung jener Umtriebe an. Problematisch sei jedoch, dass aufgrund der mehreren tausend Kilometer langen Grenzen zu Russland mit 21 Übergängen die Überwachung von Exporten schwierig sei. Zudem fehle dem Land ein effektives Zollwesen. Man sei jedoch dazu bereit, Sanktionen mitzutragen und umzusetzen. Helfen soll eine sogenannte „battlefield list“, auf der Güter vermerkt sind, die nicht nach Russland weiterverkauft werden dürfen. „Mich stimmt es positiv, dass Kasachstan hier kooperiert“, sagte Asselborn.

Leichtere Wege in die EU

Asselborn wäre nicht er selbst, wäre es bei seinem Besuch nicht auch ganz konkret um EU-Themen gegangen. Neben der Schaffung eines sicheren Export-Korridors in Richtung Europäische Union, der Russland umgehen soll, ging es auch um Visa-Erleichterungen für kasachische Staatsbürger. China ist diesen Schritt bereits gegangen und gewährt nicht weniger als Visafreiheit. „In der EU muss dazu eine Diskussion in Gang kommen“, sagt Asselborn. Vor allem für Studenten oder NGOs sei ein einfacherer und vor allem kostengünstiger Zugang zur EU wichtig. „Ich verstehe nicht, warum sich einige in der EU dagegen wehren“, kritisiert der luxemburgische Außenminister. Eine neuerliche Flüchtlingswelle erwarte er durch eine Visa-Erleichterung nicht. China sei im Land hochaktiv. „Es ist allerhöchste Zeit, dass wir hier anpacken. Wir dürfen das nicht verschlafen.“