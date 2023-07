Am Dienstag möglicherweise bis zu 42 Grad in Rom

Die Hitzewelle in Italien dauert wohl noch die ganze Woche an. Inzwischen wurde in 17 Städten die höchste Alarmstufe für Hitze ausgerufen.

Das italienische Gesundheitsministerium spricht von einer Hitzewelle und hatte am Montag für 17 größere Städte die höchste Alarmstufe für Hitze ausgerufen. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUM

Fast überall in Italien stöhnen die Menschen unter der dritten Hitzewelle in diesem Sommer. Das Hochdruckgebiet „Caronte“ - benannt nach „Charon“, dem mythologische Fährmann zum Totenfluss - hat „Cerebro“ abgelöst. Das italienische Gesundheitsministerium spricht von einer Hitzewelle und hatte am Montag für 17 größere Städte die höchste Alarmstufe für Hitze ausgerufen - das bedeutet, dass dort auch für gesunde Menschen negative körperliche Auswirkungen drohen können. Die Hitzewelle dürfte die ganze Woche lang dauern.

Trotz der vom Wetterdienst der Luftwaffe angekündigten Höchsttemperatur von 39 Grad im Schatten tummelten sich etwa in der Hauptstadt Rom einige Touristen rund um die Sehenswürdigkeiten, wie im italienischen Fernsehen zu sehen war. Vor Eisdielen und den für Rom bekannten Trinkbrunnen, den sogenannten Nasoni, bildeten sich lange Schlangen. Die Menschen füllen sich an den Brunnen ihre Flaschen mit Wasser auf oder kühlen sich unter dem Wasserstrahl ab.

Die Menschen lassen sich von der Hitze nicht abschrecken. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUM

Auch in anderen Teilen des Mittelmeerlandes wurden am Montag hohe Temperaturen verzeichnet: In den Großstädten Florenz und Bologna wurden 37 bis 38 Grad gemessen. In Teilen der Mittelmeerinsel Sardinien sowie in Apulien im Süden wurde erneut die 40-Grad-Marke geknackt. Von den größeren Städten meldeten nur Venedig und Ancona Werte unter 30 Grad.

Entspannung ist zunächst nicht in Sicht: Meteorologen prognostizieren, dass es am Dienstag noch heißer werden könnte. Entsprechend gilt am Dienstag sogar in 20 größeren Städten Alarmstufe Rot für Hitze.

Dem privaten Wetterdienst ilmeteo.it zufolge können die Temperaturen in Rom auf bis zu 42 Grad klettern. Am Kolosseum werden Freiwillige deswegen Wasserflaschen verteilen, wie der Zivilschutz am Montag ankündigte. Um Schatten zu spenden, sollen Bäume in Kübeln etwa an Bushaltestellen aufgestellt werden.

Auch in Florenz und Bologna soll es mit bis zu 38 Grad heiß werden. Im Süden und in Teilen der großen Inseln werden erneut mehr als 40 Grad erwartet.