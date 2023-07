Alles dreht sich in Spanien um Pedro Sánchez

In drei Wochen wird ein neues Parlament gewählt. Man könnte den Eindruck bekommen, es wären Präsidentschaftswahlen. Das liegt an einem Bewerber.

Es gibt mindestens zwei Pedro Sánchez. Der eine ist ein fast schon genialer Politikmanager, der es mit einer linken Minderheitsregierung geschafft hat, Spanien nicht nur glücklich, sondern beinahe glänzend durch zwei Krisen – die Corona- und die Energiepreiskrise – zu bringen, der die sozialen und ökologischen Herausforderungen der Gegenwart und die Schrecken der franquistischen Vergangenheit ernst nimmt, der in fünf Jahren kein weiteres Öl in Kataloniens separatistisches Feuer gegossen hat und der sich außerdem mit gutem Englisch entspannt auf internationaler Bühne bewegt.

Der andere ist ein selbstverliebter Narzisst. „Pedro ist Pedro, und sein einziges Interesse gilt Pedro“, sagt seine ehemalige Parteigenossin Soraya Rodríguez. Um diesen, den eitlen Pedro geht es in diesem Wahlkampf. Und manchmal um Vox.

Um sich das unfreundliche Bild zu erklären, das manche von ihm zeichnen und das die Schönheit seiner Amtsführung nicht erkennen lässt, spricht Sánchez von einer „Blase der Rechten auf der Grundlage von Lügen, Manipulationen und Boshaftigkeit“. Er warnt gerne vor der Rechten, vor „den extremen Rechten und den Rechtsextremen“. Früher hat er auch vor der Linken gewarnt. Auf der Website der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) sind ein paar seiner Wahlkampfauftritte von 2015 nachzulesen, als er noch Opposition nach allen Seiten betrieb: Den damaligen konservativen Regierungschef Mariano Rajoy nannte er den „Präsidenten des Betrugs“, der „den Sieg in der Lüge davonträgt“, und über Pablo Iglesias, den gerade aufgehenden Stern der Linkspartei Podemos sagte er, „er lügt mehr, als er spricht“. Ein Jahr zuvor hatte er gewarnt: „Am Ende des Populismus steht das Venezuela von Chávez, die Armut, die Lebensmittelkarten, die fehlende Demokratie und vor allem die Ungleichheit.“

Populismus blieb Spanien nicht erspart

Er hatte dann ein paar Jahre Zeit, um umzudenken. Im Juni 2018 gelang ihm ein konstruktives Misstrauensvotum gegen Rajoy, auch mit der Unterstützung von Podemos, und anderthalb Jahre später umarmten sich Iglesias und Sánchez, um eine links-linke Koalitionsregierung zu besiegeln, die Spanien die vergangenen dreieinhalb Jahre regiert hat. Lebensmittelkarten sind den Spaniern erspart geblieben. Eine ordentliche Dosis Populismus nicht. „Trumpianisch“ in der Form, wenn auch nicht „trumpistisch“ in der Ideologie, fasst Ignacio Varela, ein Analyst mit jahrzehntelanger Erfahrung im sozialistischen Parteiapparat, den Stil von Pedro Sánchez in diesem Wahlkampf zusammen. Es ist der Stil der beleidigten Unschuld. Und der ist nicht neu. Er ist jetzt erst zu voller Reife gelangt.

„Heute nennt man fake news, was immer schon auf Spanisch bulos hieß“, schrieb Sánchez 2019 in einer Art früher Autobiografie, Manual de Resistencia. „Eine Falschmeldung, die mir am meisten geschadet hat, war jene, dass ich bereit sei, mit den Separatisten zu paktieren oder sogar eine Koalition mit ihnen einzugehen.“ Koaliert hat er nicht. Aber er paktierte mit den katalanischen Separatisten wie zuvor mit den Linkspopulisten, weil er sie brauchte. Das ist Realpolitik. Die PSOE-Podemos-Koalition war etliche Sitze von einer absoluten Parlamentsmehrheit entfernt, also musste sich Sánchez weitere Unterstützung suchen.

Und die fand er – zumindest gelegentlich – bei der ERC, einer linksnationalistischen katalanischen Partei. Um sich die ERC gewogen zu machen, gewährte er den Verurteilten wegen des illegalen Unabhängigkeitsreferendums von 2017 eine Teilamnestie, er strich den Aufruhr-Artikel aus dem Strafgesetzbuch und setzte die Strafen für die Veruntreuung öffentlicher Gelder herab. Lauter Entscheidungen, die er nie hatte treffen wollen. Die er energisch von sich gewiesen hatte. „Die Verurteilten werden ihre Strafen vollständig absitzen“, war sein Versprechen gut anderthalb Jahre, bevor er ihnen Amnestie gewährte.

Er habe nie gelogen, sondern bestenfalls umgedacht, sagt Sánchez heute. Aber er, der seine politischen Gegner immer mit Wonne als Lügner gebrandmarkt hat, muss nun damit leben, selber als Pinocchio wahrgenommen zu werden. „Warum hast du uns so oft belogen, Präsident?“, fragte ihn neulich der Radio-Moderator Carlos Ansina in einem Live-Interview. Das ist schnell zu einem geflügelten Wort in Spanien geworden.

Diese Wut auf Sánchez, den „Schwindler, Betrüger, Hochstapler“, wie ihn Ignacio Varela nennt, ist bemerkenswert. Schließlich ist es nicht ungewöhnlich, dass Politiker anders handeln, als sie in unbeschwerten Zeiten ankündigen. Sánchez aber macht den Eindruck, dass ihm gar nichts ernst ist. Es ist die Vehemenz, mit der er erst das eine vertritt, um dann das andere zu tun, die ihn seine Glaubwürdigkeit gekostet hat.

In der Katalonien-Frage verstehen die meisten Spanier keinen Spaß

Vor allem in der Katalonien-Frage aber verstehen die meisten Spanier keinen Spaß. Die reuelosen katalanischen Aufrührer auf die Straße gesetzt zu haben, dürfte Sánchez politisch das Genick gebrochen haben. Er sagt, dass er es aus einer neugefundenen Überzeugung heraus getan habe: um Katalonien zu befrieden. Ob es stimmt, weiß man nicht. Dass es half, ihn an der Macht zu halten, weiß man.

Seit einem Jahr etwa zeigen die Umfragen an, dass sich die Mehrheit der Spanier einen Wechsel in den Zimmern der Macht wünscht. Je ungeliebter sich Sánchez fühlt, umso wütender wird er. Er, der früher vor den Populisten gewarnt hat, entpuppt sich selbst als einer. Wer denn diese konservativen Mächte seien, die ihn unbedingt aus der Moncloa – dem Sitz der spanischen Regierung – vertreiben wollten, fragte ihn neulich ein Fernsehreporter.

Man müsse nur „der Spur des Geldes jener folgen, die schon immer gedacht und geglaubt haben, dass dieses Land ihnen gehört“, antwortete Sánchez. Bei anderer Gelegenheit warnte er vor den „Herren mit Zigarren“ und den „versteckten Mächten in unserem Land“. Das sind keine Sätze, die das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie stärken.

Die jüngsten Umfragen zeigen übrigens eine gewisse Erholung der PSOE von Sánchez an. Vielleicht liegt das an ihm – an dem anderen, dem erfolgreichen Sánchez, über den in Spanien eher wenig geredet wird. Vielleicht liegt das aber auch an Vox, der Rechtspartei, die gerade in etliche Regionalregierungen eintritt. Die gefällt den meisten Spaniern gar nicht. Dass die Sorge vor Vox aber groß genug ist, um Sánchez noch einmal ins Amt zu bringen, danach sieht es zurzeit nicht aus.