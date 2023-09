Afrika will nicht länger Opfer sein

Share this with email

„Afrikas Staatschefs betteln nicht um Unterstützung, sie bieten Lösungen“, sagt Nazanine Moshiri, Klimaexpertin der International Crisis Group (ICG). Ab diesem Montag tagt in Kenias Hauptstadt Nairobi der erste Afrikanische Klimagipfel. Dabei geht es um Fragen der historischen Schuld für den Klimawandel, aber auch um afrikanische Lösungen. Neben Staatschefs vom Kontinent und UN-Generalsekretär Antonio Guterres werden mehrere Tausende Delegierte erwartet. Während einige Beobachter das Treffen als „historisch“ bezeichnen, sorgt dieses auch für Kritik.

„Es ist die richtige Zeit für Afrika, zusammenzukommen und die gemeinsamen Herausforderungen zu diskutieren, vor die der Klimawandel uns stellt,“ meint Brian Omenyi. Er ist Koordinator des kenianischen Sustainable Energy Access Forums (SEAF), dem Dachverband der Energieakteure in dem ostafrikanischen Land. Von dem ersten kontinentalen Klimatreffen wünscht er sich eine „gemeinsame Stimme“ Afrikas zu dem Thema. Das erscheint drei Monate vor der UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai wichtiger denn je.

Obwohl Afrika mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern gerade einmal vier Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verursacht, schlagen die Folgen des Klimawandels hier unverhältnismäßig stark zu. Im südlichen Afrika forderten Zyklone in den vergangenen Jahren Millionen Tote und Obdachlose. Unterdessen leiden der Westen und Osten des Kontinents unter Jahrhundertdürren, die auch bewaffnete Konflikte neu anheizen. „Es ist entscheidend, dass wir Klima und Konflikt zusammen behandeln“, mahnt ICG-Expertin Moshiri. „Denken wir doch nur an die Situation am Horn von Afrika, wo der Klimawandel die Instabilität schürt durch fünf schlechte Regenzeiten in Folge, nie dagewesene Überflutungen und den schlimmsten Ernährungsnotstand der Welt.“

Die Gefahr eines großen Missverständnisses

Allerdings: Der Gastgeber macht einen Konsens unter den afrikanischen Staaten alles andere als leicht. Seit mehreren Monaten sorgt Kenias Präsident, William Ruto, durch seine revolutionären Töne für Aufsehen in Fachkreisen. Beim Gipfel zur Klimafinanzierung, der im Juni in Paris tagte, erklärte er, Afrika habe es satt, „in der Ecke zu stehen“. Stattdessen wolle man gemeinsam mit reichen Ländern an Lösungen arbeiten. Jetzt betonte sein Klimabotschafter Ali Mohamed: „Zweifellos trägt Afrika die Last der Klimakrise. Jedoch müssen wir uns auch der Realität bewusst sein, dass uns die Opferrolle in den letzten Jahren nicht weitergebracht hat.“

Diplomaten und Experten sind in Sorge: Stellt Ruto dem Westen dadurch einen Freifahrtschein aus? Seit Jahrzehnten hatten Afrika und andere Entwicklungsregionen auf „Loss and Damage“ (Verlust und Schaden) gepocht. Laut diesem Finanzierungskonzept sollen Europa, die USA und andere Treibhausgasverursacher für ihre historische Verantwortung für den Klimawandel zur Kasse gebeten werden. Vergangenes Jahr hatten sich die Staaten beim Weltklimagipfel COP27 in Ägypten auf einen Entschädigungsfonds geeinigt. Wer profitiert und wer einzahlt, bleibt aber offen. Ohnehin stehen Industrieländer in der Kritik, nur einen Bruchteil ihrer Klima-Zusagen an ärmere Länder zu bedienen.

Saliem Fakir, Direktor der African Climate Foundation (ACF) in Kapstadt, wittert bei der Debatte um Afrikas erstarkte Rolle ein großes Missverständnis. Ihm zufolge seien Klimaentschädigungen nach wie vor ein Thema. Dafür werde Afrika -nicht zuletzt auch Kenia- bei der COP28 im November kämpfen. „Es geht viel eher darum, was Afrikaner zusätzlich beitragen können, ohne aus den Augen zu verlieren, dass „Loss and Damage“ eine wichtige politische Angelegenheit bleibt.“

Wenige Wochen vor Beginn des afrikanischen Klimagipfels musste sich Gastgeber Ruto massiver Kritik stellen. In einem Protestbrief behaupteten Aktivisten, das afrikanische Treffen sei von westlichen Regierungen und Organisationen „gekapert“ worden. Ihnen zufolge versuchten Lobbyisten wie der US-amerikanische Strategieberater McKinsey, eine „pro-westliche Agenda und Interessen“ voranzutreiben. Dazu gehöre etwa der umstrittene Handel mit CO2-Emmissionen. Dies gehe „auf Kosten Afrikas“. Inzwischen zählt die Petition mehr als 400 Unterzeichner.

Die Suche nach dem Spagat

Nichtsdestotrotz glaubt Klimaexperte Fakir an Afrikas Eigeninitiative. Und das sowohl mit Blick auf den bevorstehenden Gipfel als auch für die Zukunft von Klimafinanzierungen. So sollten Afrikas Staaten Wege finden, wie ausländische Investitionen in Klimatechnologien und -infrastruktur gleichzeitig auch ihre Entwicklung vorantreiben. Auch in Nairobi rät Energiefachmann Omenyi zum Spagat. Einerseits müsse Afrika für seine Energiewende die „bedingungslose Unterstützung“ der Industriestaaten einfordern, andererseits könne man nicht länger warten: „Wenn Menschen bei Dürren und Fluten ihr Leben, ihren Besitz und Lebensunterhalt verlieren, können wir nicht dasitzen und warten, dass Industrieländer endlich liefern, was sie versprechen.“