La finale de la Coupe de Luxembourg entre le Racing et l'US Hostert était au menu de la dernière émission de la saison de Zone Mixte. Le métier des joueurs de la capitale, le coup de sang de Grettnich, l'arbitrage de M. Monteiro et les lendemains difficiles pour l'USH, on a refait le match.

Zone Mixte: «L'expulsion de Grettnich a galvanisé le Racing»

