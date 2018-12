Marianne Vos a volé dans son jardin de Zolder où elle s'est imposée pour la septième fois ce dimanche à l'occasion de la manche de la Coupe du monde. Christine Majerus est à nouveau apparue en retrait.

Zolder: Vos comme un bolide, Majerus dans le dur

à Zolder, Hugo Barthélemy

Marianne Vos s'est montrée intraitable sur la manche de Coupe du monde à Zolder ce mercredi. La Néerlandaise a distancé sa compatriote Lucinda Brand dans le dernier tour au terme d'une très belle course. La Belge Sanne Cant a pris la troisième place. Décevante à Namur, Christine Majerus n'a pas vraiment rectifié le tir. Elle prend la 25e place sur un circuit qui ne lui correspondait guère. Laetita Maus a, elle, fourbi ses armes parmi les meilleures mondiales.

Vos s'est imposée pour la septième fois à Zolder. La Batave conforte sa première place en tête de la Coupe du monde.

Chez les Elites, aucun des trois Luxembourgeois n'a rallié l'arrivée dans une course remportée par l'insatiable Mathieu Van der Poel. Le Néerlandais a devancé Wout van Aert. Joris Nieuwenhuis a complété le podium. C'est la dix-huitième victoire de la saison pour l'ogre batave. Luc Turchi (60e), Scott Thiltges (54e) et Vincent Dias Dos Santos (55e) n'ont pas réussi à finir dans le même tour.

Ely Iserbit s'est offert une démonstration chez les Espoirs. Le champion du monde belge a relégué à 30'' le Néerlandais Maik Van der Heijden et son compatriote Timo Kielich à 1'10''.

Felix Schreiber, 39e, a fini à 3'42'' du vainqueur du jour. Nicolas Kess termine à la 53e place à 6'58''.

Felix Schreiber s'est fait plaisir sans poursuivre d'objectif précis. Photo: Hugo Barthélemy

Ryan Cortjens s'est imposé en solitaire dans la course des Juniors. Le Belge a devancé le Néerlandais Luke Verburg (+21'') et le Britannique Lewis Askey (+23'').

C'est la sixième victoire de rang pour Cortjens, ce qui n'empêche pas Witse Meeusen, septième ce mercredi, de mener la danse au classement de la Coupe du monde avec 243 points. Ryan Cortjens en totalise 153.

Loïc Bettendorf, auteur d'une course prometteuse, a craqué sur la fin. Il finit 29e à 2'09''. Mik Esser prend la 44e place à 3'39'', Tom Paquet la 52e à 4'30'', Pablo Blatt la 56e à 4'46'' et Jacques Gloesener la 57e à 5'02''.

Christine Majerus (25e): «J'ai fait de mon mieux, le résultat n'est pas terrible, mais les autres était tout simplement plus fortes que moi. Après ce n'est pas un secret que je préfère les circuits lents et celui-ci était très rapide, mais ce n'est pas une excuse. Maintenant j'espère que cela ira mieux sur les prochaines courses.»

Laetitia Maus (81e): «La course s'est bien passée, je ne sais pas à quelle place je termine, mais je me sentais bien et à chaque tour je gagnais des places. Le parcours me plaisait et j'avais d'assez bonnes jambes, je suis contente de ma course.»

Scott Thiltges (54e): «Je me sentais bien, dans le deuxième tour j'avais bien trouvé mon rythme après un mauvais départ. Après dans la descente j'ai subi un saut de chaîne et j'ai perdu du temps, mais j'ai aussi mis du temps à retrouver mon rythme. C'était très dur, mais bon c'est ça la Coupe du monde.»

Vincent Dias Dos Santos (55e): «C'est chaque année plus rapide, le niveau est plus élevé et ça devient de plus en plus dur de rouler avec des gros moteurs pareils. Le problème c'est qu'après avoir pris un bon départ j'ai vite crevé et j'étais encore loin du poste matériel. Avec cette crevaison j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie et je pense que j'aurais pu faire un tour de plus, mais finir dans le même tour cette année, c'est impossible.»

Vincent Dias Dos Santos face à la réalité des gros moteurs. Photo: Hugo Barthélemy

Loïc Bettendorf (29e): «J'espérais un Top 20 et ça avait bien débuté pour moi, car il y avait eu deux chutes devant moi que j'ai pu éviter. Je suis donc bien remonté. Après j'ai bien réussi à garder ma place toute proche du Top 20 (il entre dans le dernier tour 21e), mais le dernier tour était en trop et j'ai perdu beaucoup de places.»

Un tour de trop mais de belles promesses pour Loïc Bettendorf. Photo: Hugo Barthélemy

Pablo Blatt (56e): «Dans le premier demi-tour je suis bien remonté, mais dans la seconde moitié j'ai fait beaucoup de bêtes fautes techniques et j'ai été bloqué par d'autres coureurs. Après ça j'ai pris mon rythme et j'ai essayé de remonter le plus de coureurs possible. J'étais quasiment toute la course avec Tom (Paquet) et Jacques (Gloesener) et c'était un gros avantage dans la ligne droite d'arrivée. On a pu se relayer.»



Felix Schreiber (39e): «J'arrivais sans réel objectif et je trouve que ça c'est relativement bien passé. J'ai effectué un assez bon départ et puis j'ai perdu quelques places. Après ça j'ai gardé un bon rythme et même si je me suis un peu écrasé sur la fin, cela reste une bonne course.»



Nicolas Kess (53e): «J'avais de très mauvaises jambes aujourd'hui, après la première moitié du premier tour je savais déjà que cela allait être une longue journée. J'ai tout tenté mais rien n'allait, je me sentais mal et je suis assez déçu de mon résultat.»