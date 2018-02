Qui connaît Yuki Tsuchihashi, auteur de deux des trois buts de l'Union Mertert-Wasserbillig face à Wiltz? Arrivé en droite ligne de l’université Hosei de Tokyo, le Japonais a posé son sac au bord de la Sûre! Un coéquipier, Iwakiri, a grandement facilité son arrivée. Son souhait est de devenir joueur professionnel endéans les deux prochaines années.

Yuki Tsuchihashi (UMW): «Devenir professionnel d’ici deux ans»

Qui connaît Yuki Tsuchihashi, auteur de deux des trois buts de l'Union Mertert-Wasserbillig face à Wiltz? Arrivé en droite ligne de l’université Hosei de Tokyo, le Japonais a posé son sac au bord de la Sûre! Un coéquipier, Iwakiri, a grandement facilité son arrivée. Son souhait est de devenir joueur professionnel endéans les deux prochaines années.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Yuki, pouvez-vous vous présenter au public luxembourgeois?



Je suis né le 20 avril 1995 (22 ans) et de nationalité japonaise. J'ai un frère plus âgé (29 ans), qui est homme d'affaires. Durant quatre années (de mes 15 ans à mes 18 ans), j’ai joué chez les jeunes dans le club de Kawasaki Frontale, qui a remporté le championnat de J1 League (D1) en 2016-2017. Ensuite, de 18 à 22 ans, j'ai porté le maillot de l’équipe universitaire d’Hosei, où j'ai suivi un cursus en aide et promotion sociale. Cette équipe compte parmi les plus fortes de toutes les universités japonaises.

Pour quelles raisons avez-vous quitté votre pays natal en décembre dernier?



J’appartenais à une excellente équipe. Cependant, je n’ai pas pu convaincre les dirigeants. C’est pourquoi, après réflexion, je me suis résolu à franchir le pas et à déménager à Mertert-Wasserbillig. L’air y est plus respirable qu’à Tokyo! Je suis venu seul.

Comment est-il possible d’atterrir au Luxembourg, qui plus est à Mertert-Wasserbillig? C'est plutôt improbable...



La raison principale qui m'a fait quitter le Japon est claire: d’ici deux ans, je nourris l’ambition de devenir un joueur professionnel en Europe au sein, si possible, d’un championnat reconnu. Je me montre optimiste. Un bon copain, Iwakiri, est arrivé à Mertert au mois d’août, et m'a... préparé le terrain. Il a permis ma venue qui, sans lui, aurait été impossible. Nous sommes désormais deux Japonais à jouer au football au Luxembourg. Je suis un pionnier dans l'âme. Je ne sais pas combien de temps j’envisage rester ici, on verra avec mon agent. Tout dépend des offres de clubs.

Yuki Tsuchihashi a réussi des débuts fracassants sous le maillot de l'Union Mertert-Wasserbillig Source privée

Quel championnat européen vous fait-il le plus rêver?



Se produire en Bundesliga, en Eredivisie (Pays-Bas), en Jupiler Pro League (Belgique) ou en Ekstraklasa (Pologne) serait cool. J’ai regardé la Ligue des Champions mardi et mercredi. Pouvoir la disputer un jour est un rêve, je sais. Je suis le parcours de mes compatriotes Shinji Okazaki, Maya Yoshida, Ryota Morioka ou Sakai Hiroki. Chez les non-Japonais, je trouve que Kevin De Bruyne, Neymar et Mbappé sont très forts.

Comment se passe votre intégration au Luxembourg?

Je dois encore trouver mes repères. Mes débuts, c’est vrai, sont un peu compliqués, car je parle uniquement le Japonais. J’habite actuellement en Allemagne, et j’ai commencé à apprendre l'allemand. Une possibilité existe de travailler à mi-temps dans un restaurant. Sportivement parlant, j’ai signé un contrat amateur à Mertert-Wasserbillig.



Vos débuts avec l’UMW ont été fracassants dimanche dernier, avec un doublé à Wiltz...



C’est un beau motif de satisfaction. Je suis enchanté. Mertert-Wasserbillig est une très bonne équipe. Mes coéquipiers sont charmants. J'ai trouvé que Wiltz était un adversaire agressif, jouant de manière virile.

Quel genre de joueur êtes-vous?

Je déteste perdre et je n’ai pas peur d’aller dans les duels. Je suis rapide, et j’adore dribbler.

