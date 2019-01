La perte de trois points sur tapis vert, la lourde défaite face au leader differdangeois avant la réception de l'Amicale Clervaux, Youssef El Majdoub veut croire en des jours meilleurs.

Youssef El Majdoub: «Le Sparta peut rivaliser avec n'importe quelle équipe»

Interview: Stéphane Guillaume



Youssef, Dudelange sort d’une lourde défaite face au leader du FC Differdange 03 (11-2). Comment expliquez-vous cette contre-performance?

Nous avons très bien démarré la rencontre en ouvrant le score directement dans notre temps fort, on concède un but sur un penalty imaginaire et le 2-1 sur une erreur individuelle. Même si le FCD03 avait la possibilité d'aggraver le score en première mi-temps, nous avons très bien respecté le plan de jeu du coach et nous nous sommes également créé des occasions franches. Differdange a entamé la deuxième mi-temps très fort et a aggravé le score à 3-1. Nous sommes même revenus dans la foulée à 3-2. Contrairement aux autres rencontres contre le FCD03, nos adversaires ont été très dangereux et efficaces sur coups de pied arrêtés. Puis le match a tourné en mode box to box, les Differdangeois en ont profité pour alourdir le score. Cette équipe est parvenue à maintenir une pression intense plus longtemps que d'habitude. Leur succès est logique et mérité mais pas forcément le score.

Dudelange a perdu trois points sur tapis vert pour avoir aligné un joueur sans licence face au Samba 7 Niederkorn, en l’occurrence Anilton Varela. Que pensez-vous de cette décision?

Cette perte de points ne nous arrange pas du tout au vu des efforts que nous avons fournis pour redresser la situation. Le staff et les joueurs ont eu une discussion en interne, le club aurait dû se montrer plus vigilant sur l'affiliation d'Anilton et ne pas confondre vitesse et précipitation. La seule chose que je peux exprimer, c'est que face au Samba 7, nous n'avions pas besoin d'Anilton pour gagner. C'était un renfort mais il fallait être patient, se renseigner et avoir un accord écrit de la fédération pour l'aligner.

L'objectif de Dudelange est de jouer le top 4. Comment vivez-vous votre septième place au classement et le fait que vous accusez cinq points de retard sur le quatrième?

C'est une mission difficile mais pas impossible. Nous avons démontré que nous pouvons rivaliser avec n'importe quelle équipe malgré les problèmes internes du début de saison. Nous avons su redresser le navire malgré les difficultés. Je ne garantis rien sur une place dans le top 4 mais nous ferons tout notre possible pour y arriver.

Votre prochain match vous opposera à nouveau face à un concurrent du top 4, l’Amicale Clervaux (lundi à 21h). Vous accusez un retard de onze points sur Clervaux qui est troisième. Abordez-vous ce match avec la peur au ventre?

La peur non, une adrénaline particulière oui. Nous aurons l'avantage de jouer à domicile, nous les respecterons pour leur palmarès (vice-champion en titre) mais c'est tout. Le reste, c'est sur le terrain que cela se passe et que le meilleur gagne.



L'équipe du Sparta Dudelange. Photo: Stéphane Guillaume

Le programme de la 11e journée de Ligue 1

18h30 Samba 7 Niederkorn - Red Boys Aspelt

18h30 Racing Luxembourg - FC Nordstad

18h30 FC Bettendorf - Union Titus Pétange

19h US Esch - FC Differdange 03

Lundi 21h: AS Sparta Dudelange - Amicale Clervaux

Le programme de la 11e journée de Ligue 2



Dimanche

18h Wilwerwiltz - FC Wiltz 71

19h Miseler Léiwen Wintrange - All Stars Colmar-Berg

US Esch II - ALSS Luxembourg 0-3 forfait

58 Latdevils Garnich - CS Fola Esch 0-3 forfait

Exempt RAF Differdange