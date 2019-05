Le premier but de la saison inscrit par le Français Yohann Godard (21 ans) permet à Junglinster d'éviter les barrages. «J'ai gêné le gardien qui a repoussé le ballon. J'ai eu de la chance», confie celui qui évoluait à Uckange la saison précédente. Son intégration est réussie.

Sport 2 min.

Yohann Godard (Junglinster): «J'ai eu de la chance pour marquer»

Le premier but de la saison inscrit par le Français Yohann Godard (21 ans) permet à Junglinster d'éviter les barrages. «J'ai gêné le gardien qui a repoussé le ballon. J'ai eu de la chance», confie celui qui évoluait à Uckange la saison précédente. Son intégration est réussie.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Yohann, le duel entre Junglinster et Bissen était pauvre. Le penalty de Mroch suffisait au bonheur du FC Atert. C'était sans compter le coup franc de la dernière chance à l'ultime minute…

Yohann Godard - «L'ancien entraîneur Johann Bourgadel était le long du terrain. Il m'a crié de monter. Philippe Dillmann en a fait de même. Stéphane Da Cruz a tiré le coup franc désaxé côté gauche, environ à cinq mètres de la ligne de touche et vingt du milieu de terrain. J'étais tout seul à la limite de la surface de réparation. Sans commettre de faute, j'ai gêné le gardien. Il a (mal) repoussé le ballon. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Jusqu'à cette dernière fameuse minute, nous étions incapables d'amener du danger. C’était le désert. On essayait… mais nous n'y arrivions pas. Néanmoins, j'avais en tête le match aller et une égalisation de Laouira dans les arrêts de jeu (90+8). Bref. J'y croyais! J'ai eu le bonheur d'égaliser. Tant mieux. Place aux vacances.

Votre équipe est sortie des vestiaires bien avant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Elle s'est réunie au milieu du terrain. Que s'est-il dit?

«Théo Chiche (24 ans) a pris la parole. Menés 1-0, nous n'avions plus rien à perdre et devions tout donner pour ne pas nourrir des regrets. Il a insisté sur le fait que nous ne pouvions pas faire pire, nous ne pouvions que mieux jouer et qu'il fallait se lâcher. OK, ce n'était pas davantage folichon… mais le score de parité lui donne raison. Ce 1-1 me suffit amplement. C'est mon premier but pour le compte de Junglinster.

Arrivé d'Uckange (FRA-DHR) l'été dernier, comment jugez-vous votre adaptation à la Jeunesse et au football grand-ducal? Les compteurs seront remis à zéro à la reprise des entraînements…

«Formé à Thionville, j'avais quitté le club après la montée en DH. Avec ce titre, tout avait changé au club. Avec plusieurs copains, j'ai posé mon sac à Uckange. Le président Skander m'a redonné goût au football. J'ai débarqué en terrain inconnu à Junglinster. Mon poste de prédilection est dans l'axe central défensif. L'entraîneur Bourgadel m'octroyait sa confiance. Je me suis évertué à lui rendre la pareille. J'ai joué tous les matches (hors un match de suspension et blessure) et je suis plutôt satisfait de mes prestations. La PH est une série difficile où l'engagement n'est pas un vain mot. Les arbitres laissent davantage jouer qu'en France. Me produire en BGL Ligue trotte dans un coin de ma tête. Mais avant d'y songer, je vais me battre pour garder mon statut de titulaire. Avec l'arrivée des coaches Joachim et Birsens, les cartes seront redistribuées début juillet.»