Yates récidive, Pinot dynamite le Tour

Simon Yates s'est adjugé une deuxième étape au Tour de France à Foix Prat d'Albis. Thibaut Pinot a pris la deuxième place et se replace au classement général. Julian Alaphilippe est toujours en jaune.

(AFP). Thibaut Pinot a dominé la montée finale de la 15e étape du Tour de France, dimanche, au-dessus de Foix, où Julian Alaphilippe (Deceuninck) a largement faibli mais sauvé son maillot jaune. Deuxième de l'étape, Pinot a seulement été devancé par le Britannique Simon Yates (Mitchelton) qui a gagné l'étape, son deuxième succès en quatre jours.

Le panache de Thibaut Pinot lui a permis de grappiller du temps au général. Photo: dpa

Le vainqueur sortant, le Gallois Geraint Thomas, a lâché du lest pour la deuxième fois en deux jours. Tout comme le Néerlandais Steven Kruijswijk, il a cédé une cinquantaine de secondes à Pinot. Au classement général, Pinot est remonté de la 6e à la 4e place, à 3 secondes seulement de Kruijswijk et à 15 secondes de Thomas, toujours deuxième.

«Il faut continuer, on est parti pour remonter au classement général, les étapes les plus dures arrivent», a réagi Pinot qui donne ainsi rendez-vous dans les Alpes, après la journée de repos programmée lundi à Nîmes. Alaphilippe, pour sa part, ne compte plus que 1'35'' d'avance sur son dauphin.

Pour le maillot jaune, les 5 derniers kilomètres menant sous la pluie au Prat d'Albis, un site pastoral, ont été une longue souffrance. Le Français n'a pu suivre Pinot qui s'est débarrassé un à un de ses adversaires.

La souffrance s'est lue sur le visage de Julian Alaphilippe toujours en jaune cependant. Photo: AFP

Le Colombien Egan Bernal, le dernier à tenir sa roue, a franchi la ligne une vingtaine de secondes après Pinot, qui a rejoint dans le final l'Espagnol Mikel Landa, parti de loin.

La victoire est revenue à Yates, présent dans l'échappée lancée de loin dans cette étape de l'Ariège entamée tambour battant malgré son profil difficile (trois montées de première catégorie) et sa longueur (185 km).

Le Britannique (26 ans), qui s'était déjà imposé jeudi lors de la première journée pyrénéenne à Bagnères-de-Bigorre, a réussi la même performance dans le dernier acte.

Le classement de l'étape: 1. Simon Yates (GBR/MIT) les 185,0 km en 4 h 47'04'' (moyenne: 38,7 km/h), 2. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) à 33", 3. Mikel Landa (ESP/MOV), 4. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 51'', 5. Egan Bernal (COL/INE), 6. Lennard Kämna (GER/SUN) 1'03'', 7. Geraint Thomas (GBR/INE) 1'22'', 8. Steven Kruijswijk (NED/JUM), 9. Alejandro Valverde (ESP/MOV), 10. Richie Porte (AUS/TRE) 1'30''

Le classement général: 1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 61 h 00'22'', 2. Geraint Thomas (GBR/INE) à 1'35'', 3. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1'47'', 4. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1'50'', 5. Egan Bernal (COL/INE) 2'02", 6. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 2'14", 7. Mikel Landa (ESP/MOV) 4'54", 8. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 5', 9. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 5'27'', 10. Rigoberto Uran (COL/EF1) 5'33''