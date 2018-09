Le Britannique Simon Yates (Mitchelton) s'est assuré samedi de remporter, sauf accident, le Tour d'Espagne 2018 après la 20e étape arrivant au sommet du col de la Gallina (Andorre), où l'Espagnol Enric Mas (Quick-Step) s'est imposé à la veille de l'arrivée à Madrid.

Yates assuré du sacre, Mas s'impose à la Gallina

Une journée noire pour Alejandro Valverde

(ER avec AFP) - Le Britannique Simon Yates (Mitchelton) s'est assuré samedi de remporter, sauf accident, le Tour d'Espagne 2018 après la 20e étape arrivant au sommet du col de la Gallina (Andorre), où l'Espagnol Enric Mas (Quick-Step) s'est imposé à la veille de l'arrivée à Madrid.

Yates (26 ans), porteur du maillot rouge pendant 10 jours, a géré son effort dans cette étape reine comportant six ascensions répertoriées. L'Anglais a terminé à la 3e place de l'étape derrière Mas et le Colombien Miguel Angel Lopez, qui l'accompagneront dans cet ordre sur le podium final dimanche. Yates va succéder au palmarès de la Vuelta à son compatriote Chris Froome, sacré en 2017.



Avec ce probable triomphe de Yates, la Grande-Bretagne aura remporté cette saison les trois Grands Tours de trois semaines après Chris Froome sur le Tour d'Italie puis Geraint Thomas sur le Tour de France, symbole des lourds investissements britanniques dans cette discipline. Par le passé, l'Espagne (en 2008) ou la France (en 1964) avaient déjà réussi un tel carton plein sur Giro, Tour et Vuelta la même année.

L'ultime étape de montagne de ce Tour d'Espagne a en revanche été fatale au vétéran espagnol Alejandro Valverde (Movistar), qui a craqué et perdu sa deuxième place du général, ainsi qu'au Néerlandais Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), éjecté du podium.

Outre Yates, les deux grands gagnants du jour s'appellent Mas (23 ans) et Lopez (24 ans), dont le duel en altitude samedi a esquissé de futures batailles en montagne dans les prochaines années. A ce jeu-là, Mas a été le plus costaud dans un sprint au bout de l'effort, remportant sa deuxième victoire chez les professionnels. Le petit Majorquin confirme ainsi les attentes placées en lui par son mentor Alberto Contador, qui l'avait pris sous son aile au sein de l'équipe de jeunes de sa fondation.



Ben Gastauer a fini 41e de cette avant-dernière étape à 12'10", au général, le Schifflangeois est 36e à 1h28'52". Ce dimanche, la 21e et dernière étape devrait se résumer à une traditionnelle procession suivie d'un sprint massif entre Alcorcon et Madrid (100,9 km), avec onze tours d'un circuit urbain s'achevant sur le Paseo del Prado, tout près du musée du même nom qui fête son bicentenaire.

Slovaquie: Bora - Quick-Step 2-2



L'Italien Matteo Pelucchi (Bora) a remporté au sprint la 3e étape du Tour de Slovaquie qui s'est déroulée ce samedi sur 180,6 km entre Dubnica Nad Vàhom et Nitra. Il a devancé deux coureurs de la Quick-Step: le Néerlandais Fabio Jakobsen et le champion de Belgique Yves Lampaert. Bob Jungels a fini l'étape avec un retard de 24" sur le peloton, il a fini 104e. Il s'agit de la 2e victoire consécutive de Bora alors que les deux premiers jours de course avaient été dominés par la Quick-Step (Jungels-Alaphilippe)



Au général, Julian Alaphilippe (Quick-Step) reste en jaune à la veille de l'arrivée finale de ce Tour de Slovaquie dimanche dans les rues de Galanta. Le Français devance le Slovène Jan Tratnik (CCC) et 16" sur l'Italien Cesare Benedetti (Bora) de 22", le champion du Luxembourg a perdu quelques places, il occupe à présent la 27e place à 1'27".

Doublé néerlandais à la Primus Classic



Le Néerlandais Taco Van der Hoorn (Roompot) a remporté ce samedi la Primus Classic Impanis-Van Petegem disputée sur 193 km entre Brakel et Haacht. Il a dominé le sprint à cinq devant son compatriote Huub Duijn et le Belge Frison. Du côté des Luxembourgeois, Jempy Drucker s'est classé 33e à 6" alors qu'Alex Kirsch a fini 103e à 3'14".



Tour de Moselle: un podium pour Tom Wirtgen, un top 5 pour Leyder



Deux étapes étaient au menu des coureurs. Samedi matin, l'équipe CR4C Roanne (24'47") a remporté le contre-la-montre par équipes de Fontoy sur 20,9 km devant le CC Etupes et le Chambéry CF. L'équipe luxembourgeoise a pris la 5e place avec un chrono de 25'09''. Dans l'après-midi, la 3e étape, qui reliait Differdange à Fameck-Val de Fensch sur 109,2 km, a vu la victoire de Flavien Dassonville (CC Nogent-sur-Oise), Tom Wirtgen a pris la 3e place. A noter encore la belle 5e place de Pit Leyder qui avait aussi signé un top 10 vendredi. Le Tour de Moselle se termine ce dimanche entre Terville et Thionville sur 177,4 km.