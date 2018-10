Il ne reste plus qu'une tête de série au BGL BNP Paribas Luxembourg Open: Julia Görges. La neuvième joueuse mondiale a sorti Donna Vekic (35). L'Allemande affrontera Eugenie Bouchard (108). Dayana Yastremska, quant à elle, poursuit son bonhomme de chemin.

Yastremska sur sa lancée, Görges à l'arraché, Petkovic abandonne

Julia Görges a dû batailler ferme, mais, au terme de trois sets et 1h51' de jeu, elle s'en est sortie. La tête de série numéro 1 du tournoi et neuvième joueuse mondiale a pris la mesure de la Croate Donna Vekic, 35e mondiale et tête de série n°6. Après avoir remporté le première manche sur le score de 6-3, en prenant le service de son adversaire dès sa mise en jeu, elle a dû céder dans la deuxième manche (3-6). La Croate, qui avait aussi connu un départ laborieux face à la Française Fiona Ferro, s'est rapidement portée aux commandes pour mener 3-0 et ne plus rien cédé sur son engagement.

Si son dos lui a fait des misères dans la troisième manche, Vekic a surtout vu l'Allemande de 29 ans resserrer son jeu. Elle a eu deux balles de break dans le sixième jeu, mais c'est dans le huitième qu'elle faisait la différence. C'est ensuite sur un jeu blanc que la tenante du titre à Auckland ponctuait ce premier quart de finale de la soirée.

En demi-finale, ce vendredi, Görges ne retrouvera pas sa compatriote Andrea Petkovic (67) qui avait pourtant remporté la première manche 6-4. Blessée à la cuisse droite, elle a dû se résoudre à abandonner au score de 0-4 dans la seconde, face à une Eugénie Bouchard (108) qui avait retrouvé toutes ses sensations.



Yastremska toujours sur son nuage

La jeune Dayana Yastremska (18 ans) avance à grand pas dans ce Luxembourg Open version 2018. La jeune Ukrainienne de 18 ans a connu un départ laborieux dans l'épreuve, avec un premier tour face à l'Américaine de 32 ans Varvara Lepchenko (168) qui s'est terminé au bout de la nuit après trois sets qui ont duré 3 heures et six minutes. Mais depuis, la native d'Odessa a retrouvé le tempo qui lui a permis de remporter haut la main son premier titre sur le circuit WTA, à Hong Kong dimanche.



C'est d'abord l'Espagnole Garbine Muguruza, 13e joueuse mondiale et victorieuse de deux tournois du Grand Chelem (Roland-Garros 2015 et Wimbledon 2017 ) qui a été balayée mercredi (6-2, 6-3), c'est ensuite la Russe Margarita Gasparyan (124) qui en a fait les frais jeudi. La sociétaire du Club Justine Henin à Limelette a bouclé la première manche en 24 minutes (6-1) avant de connaître un léger coup de fatigue pour remporter la seizième de ses dix-sept manches disputées depuis près de deux semaines (6-4).



«Je me sentais bien sur le court, même si je suis un peu fatiguée. Je voulais rester concentrée et ne pas connaître le même scénario qu'au premier tour», a indiqué celle qui rencontrera la Suissesse Belinda Bencic(47). Cette dernière a défait la Biélorusse Vera Lapko (62) sur le score de 6-4, 6-1 (81 minutes).

Mandy Minella et Vera Lapko n'ont pas connu de problème pour atteindre les demi-finales. Photo: Fernand Konnen

La paire Minella/Lapko tranquille

Victime de Kirsten Flipkens mardi, Mandy Minella (113) est toujours en lice pour un cinquième sacre en double sur le circuit WTA. Associée à la Biélorusse Vera Lapko, la Luxembourgeoise s'est assurée une place dans le dernier carré du tournoi des doubles en disposant du duo Akgul Amanmuradova (UZB)/Ekaterina Yashina (RUS) sur le score de 6-3, 6-2.

Ce vendredi, en demi-finale, la paire Minella/Lapko sera opposée au duo Raluca Serban (ROU)/Isabella Shinikova (BUL) qui a dominé l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Slovène Katarina Srebotniksur la marque de 6-1, 6-4. Les deux doubles ne se sont jamais rencontrés.



Pour rappel Minella s'est imposée par deux fois à Limoges (avec la Tchèque Barbora Krejcikova puis la Belge Elise Mertens) en 2015 et 2016, à Bogota et à Marrakech avec la Hongroise Timea Babos, en 2015.

Les résultats

Quarts de finale:

Belinda Bencic (SUI) bat Vera Lapko (BLR) 6-4, 6-1

Dayana Yastremska (UKR) bat Margarita Gasparyan (RUS) 6-1, 6-4



Dayana Yastremska (UKR) bat Margarita Gasparyan (RUS) 6-1, 6-4



Eugenie Bouchard (CAN) bat Andrea Petkovic (GER) 4-6, 4-0 abandon



Les rencontres de ce vendredi