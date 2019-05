Le gardien du Swift Hesperange, Yannick Suzanne (35 ans) dispute sa quatrième saison au Holleschbierg. Retrouver la BGL Ligue est un must suite à l’arrivée de Flavio Becca. Le Swift doit s’imposer à Mühlenbach, sans quoi «on dira adieu à la montée directe».

Sport 3 min.

Yannick Suzanne (Swift): «Comme une petite finale à Mühlenbach»

Le gardien du Swift Hesperange, Yannick Suzanne (35 ans) dispute sa quatrième saison au Holleschbierg. Retrouver la BGL Ligue est un must suite à l’arrivée de Flavio Becca. Le Swift doit s’imposer à Mühlenbach, sans quoi «on dira adieu à la montée directe».

Propos recueillis par Vincent Lommel

Yannick, sous la houlette de Dan Theis, le Swift a d'abord engrangé des succès, avant de subir la loi de Rodange (1er), de Wiltz (5e), de l’US Esch (4e) et de Kaërjéng (6e). N’est-il fort que face aux «petits»?

Yannick Suzanne. - «Je ne pense pas. Ces équipes sont toutes dans la première partie du tableau. À l’exception du match à Wiltz, où nous étions à côté de nos pompes (0-3), nous avons fait jeu égal avec les trois autres équipes citées, et nous n’avons rien à leur envier. Malheureusement, on a commis des erreurs qui se paient cash. C’est différent contre les soi-disant «petits» car, à un moment ou à un autre, on a la certitude de pouvoir marquer.

Le Swift a inscrit 14 buts lors de ses trois derniers matches (2-0 contre Junglinster, 5-0 face à Erpeldange et 7-0 devant Wormeldange). De bon augure avant le choc de dimanche à Mühlenbach...

Et nous n’avons pas encaissé non plus! De mémoire, trois matches de rang sans aller chercher la balle au fond de mon but, c’est une première pour moi à Hesperange. Tant mieux. La confiance est au zénith.

Avec un point de retard sur Mühlenbach, votre adversaire de dimanche, et trois sur Rodange, premier de classe, alors qu’il en reste neuf à distribuer, la pression est clairement sur vos épaules. Est-elle supportable?

On ne va pas se mentir: on lit la presse, et on entend ce qui se dit à gauche et à droite. Flavio Becca a repris le club et il assiste à certains matches. Une pression supplémentaire s’est installée, et on compose avec. La défaite est interdite ce dimanche. On doit gagner pour avoir notre sort entre nos mains lors des deux dernières journées.

Je m'attends à un match musclé dimanche



À quel genre de rencontre vous attendez-vous?

A un match musclé. Il s’agit d’une petite finale que personne ne veut - et ne peut se permettre de perdre. Nous pouvons encore moins la perdre… sous peine de dire adieu au Top 2, synonyme de montée directe en BGL Ligue. Notre adversaire a de l’expérience à revendre et il imposera un gros défi physique. Nous avions gagné 3-0 le match aller (le 25 novembre, ndlr). Mais c’est du passé.

Imaginez-vous une défaite?

Je préfère ne pas y penser. Si d'aventure, il fallait disputer un barrage, on le jouera.

Votre quatuor offensif explosif - Marques, Dauphin, Correia, Babit - est une garantie de trouver l’ouverture…

Ces garçons marquent facilement, c'est vrai. Inscrire soixante-huit buts en vingt-trois journées n’est pas mal. Aux défenseurs et à moi de répondre présents dimanche.

Le mercato estival promet d’être agité au Swift. Serez-vous encore de l’aventure en 2019-2020?

Je me sens bien au Swift. Des discussions ont été entamées, mais il n’y a encore rien de signé. La priorité de chaque garçon, dont plusieurs ont un avenir plutôt flou, est de bien terminer la campagne en cours avec le sentiment du devoir accompli. Quant à la saison 2019-2020, je n’y pense pas trop.»

Le programme de la 24e journée de PH



Joué jeudi soir



Jeunesse Junglinster - FC Mamer 32 0-2



Dimanche à 16 heures



BB Mühlenbach - Swift Hesperange



UN Käerjéng 97 - Atert Bissen

US Sandweiler - US Esch

FC 72 Erpeldange - Koeppchen Wormeldange

Union Mertert-Wasserbillig - FC Rodange 91



Jeunesse Canach - FCWiltz 71