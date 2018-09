Avant de croiser la route de l’Irlande du Nord, jeudi à Rumelange, et la France, mardi à Strasbourg, le joueur des U19 du Bayer Leverkusen et benjamin de la sélection Espoirs, évoque son rôle au sein du groupe de Manuel Cardoni.

Yannick Schaus: «J'essaie d’être dangereux offensivement»

«L’Irlande du Nord: un très bon test avant la France»

Avant de croiser la route de l’Irlande du Nord, jeudi à Rumelange, et la France, mardi à Strasbourg, le joueur des U19 du Bayer Leverkusen et benjamin de la sélection Espoirs, évoque son rôle au sein du groupe de Manuel Cardoni.

Interview: Thibaut Goetz



Yannick, vous commencez à accumuler les matches avec les sélections de jeunes de la FLF et même si vous en êtes le plus jeune, cela ne fait pas de vous un des plus expérimentés du groupe?

Non je ne pense pas, il y a d’autres joueurs qui ont plus d’expérience que moi et qui ont déjà fait plus de matches avec les U21. Et puis il y a toujours aussi des joueurs qui reviennent de l’équipe A. Leur expérience est bien différente de la mienne.

Vous considérez-vous comme un des leaders techniques de l’équipe?

Oui, j’essaie tout le temps d’être dangereux offensivement. Que ce soit avec des dribbles, des passes décisives, mon but c’est avant tout d’aider l’équipe.

Comment abordez-vous ce match contre l’Irlande? Et surtout est-ce que la forme physique des joueurs évoluant à l’étranger, comme vous, est au même niveau que celles des éléments évoluant au pays en ce début de saison?

L’Irlande du Nord va être un très bon test pour trouver les réglages avant le match contre la France. Je m'attends à un match très physique. Je ne suis pas inquiet à ce niveau car le football s’est aussi très bien développé au Luxembourg. Entre les entraînements avec la sélection et ceux pratiqués à l’étranger, il n’y a pas une grosse différence.