Yan Bouché, un Lionceau chez les Dogues

Didier HIEGEL Recruté par Lille, Yan Bouché a pris ses quartiers dans le nord de la France la saison dernière. Le jeune Luxembourgeois de 19 ans va tout prochainement attaquer sa deuxième saison chez les Dogues et a placé haut le curseur de ses ambitions. Rencontre.

Sa performance avec les U19 contre le pays de Galles n'avait pas laissé indifférent. Casté par Lille, Yan Bouché a pris ses quartiers dans le nord de la France la saison dernière. Le jeune Luxembourgeois de 19 ans va tout prochainement attaquer sa deuxième saison chez les Dogues et a placé haut le curseur de ses ambitions.



Il y a bien deux Luxembourgeois à Lille. L'un évolue dans la lumière de la Ligue 1, le président Gerard Lopez, l'autre, Yan Bouché, aspire à y évoluer un jour et fait ses classes au Domaine de Luchin, le centre de formation lillois.



Yan n'a pas tardé à répondre à l'appel du ballon rond. Il effectue ses premiers pas en club à Grevenmacher. Il a tout juste quatre ans. Onze printemps plus tard, il saute les 400 kilomètres qui séparent le domicile familial de Bielefeld où il passe deux ans avant de poser ses valises à Aix-la-Chapelle.



«Choisir l'Allemagne était une solution plus simple pour moi en raison de la langue. Après des tests, j'ai été retenu par l'Arminia qui m'a trouvé une famille d'accueil.» Tout se passe pour le mieux. Mais, l'année suivante, la famille s'agrandit et la chambre qu'occupe le jeune Luxembourgeois est réquisitionnée pour le troisième enfant qui va arriver. La seconde famille d'accueil n'est pas aussi hospitalière. Qu'à cela ne tienne, Yan saisit l'occasion pour occuper seul son premier appartement.

Yan Bouché est sous le maillot de Lille depuis juillet 2017 avec un contrat de stagiaire pro jusqu'en juin 2019. Photo privée

«Je peux m'adapter à tous les pays»

Depuis ses premiers pas avec le ballon, il a l'objectif d'épouser une carrière professionnelle. Il connaît les sacrifices à consentir. L'éloignement du cocon familial en est un. L'autonomie est un atout. «Je peux m'adapter à tous les pays. J'ai choisi Lille parce que c'est un club de Ligue 1, et je vise une carrière dans un club qui joue parmi l'élite. » Les contacts entre les deux parties sont inattendus, mais rapides. «J'ai disputé les qualifications pour le Championnat d'Europe avec les U19, au pays de Galles. Ils ont pris contact, m'ont proposé une semaine de tests et m'ont dit c'est OK! C'est à toi de choisir maintenant si tu veux venir.»

Le choix du milieu offensif - il peut aussi occuper les deux couloirs - est fait. Direction le Nord. Et Gerard Lopez qui vient de prendre les rênes du club n'est pour rien dans son intégration au centre de formation. «Je ne le connais pas, je ne l'ai même jamais croisé à Lille. Je sais simplement ce que les gens du club pensent de lui. Les médias français n'ont pas été tendres avec lui, disant qu'il n'est venu que pour faire du business, mais le personnel du club et les observateurs proches savent ce qu'il fait pour le LOSC, les objectifs qu'il poursuit pour faire grandir le club, et le fait aussi qu'il mise sur les jeunes.»

Les centres de formation sont des écoles de compétition où la collégialité n'est pas toujours de mise. Son statut de joueur luxembourgeois interroge certains à son arrivée. «J'ai fait en sorte de leur montrer que j'avais le niveau pour être à Lille. Le fait d'avoir joué en Allemagne m'a servi aussi, notamment au niveau physique et tactique. J'ai appris comment défendre en y occupant une place de défenseur droit, ça me sert aujourd'hui.»

Reprise de l'entraînement et résultat du Bac



«Lille est une belle ville, mais je ne sors pas trop», insiste-t-il. L'Allemagne lui a bien entendu appris la rigueur. Une rigueur qui se reflète aussi dans son assiette, «c'est dur car j'aime les bonnes choses, mais, à force, je me suis adapté aux légumes et viandes blanches» et aux plages de sommeil. « Ça, ce n'est pas difficile, je suis un dormeur!», dit-il en souriant.

Yan s'est facilement astreint à ce régime de sportif de haut niveau. Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec statut de stagiaire pro, il a établi son plan de marche. «Ce sera ma première année de contrat dans le monde adulte. Je veux faire en sorte qu'à la moitié de la saison qui arrive je signe mon contrat pro à Lille. Je dois progresser au niveau de l'efficacité, marquer quelques buts, mais mon vrai job c'est de donner des passes décisives. Gagner en volume physique aussi.»

Avec Marcelo Bielsa le club nordiste a fait fausse route. Mais certains éléments du cadre ont profité du jeunisme forcené prôné par l'entraîneur argentin. «Comme Imad Faraj qui est né en 1999 et qui évolue en équipe première. Pour la préparation des matches, des jeunes nés en 1999 ou 2000 participent aux séances. On voit que ce club compte sur ses jeunes.» De quoi donner des idées à notre jeune Luxembourgeois qui connaît aussi la façon de penser de Luc Holtz. «Pour lui, ce n'est pas l'âge mais la qualité du joueur qui prime. Je ne le cache pas, l'équipe nationale est aussi un de mes objectifs à moyen terme.»



A plus courte échéance, Yan attend avec impatience la reprise des entraînements, ce jeudi 5 juillet. Après un mois passé entre les examens du baccalauréat (verdict ce vendredi), une préparation physique personnelle et les matches de la Coupe du monde, avec Neymar particulièrement en ligne de mire. «Le foot c'est ma passion et je veux en faire mon métier, mais je vais m'inscrire à l'université à la rentrée au cas où...»