Le FC Metz reçoit Nantes ce dimanche (15h) avec le souci de négocier au mieux une rencontre très délicate face à une formation hermétique. Xavier Schmitt, le porte-parole de Génération Grenat 95, est l’invité du jour pour commenter une partie que les hommes de Frédéric Hantz aimeraient remporter.

Xavier Schmitt: «Le FC Metz est condamné depuis novembre 2017»

Interview: Hervé Kuc

Xavier, l’analyse de la situation comptable autorise le FC Metz (20e, 20 points) à croire encore à un maintien en Ligue 1. Etes-vous d’accord?

Non. Pour moi, le FC Metz est condamné depuis novembre 2017. Même si les Messins venaient à distancer Nantes ce dimanche, ce ne serait pas suffisant car hormis Lille (19e, 28), les autres formations comme Troyes (18e, 28), Toulouse (17e, 29), Amiens (16e, 30) ou Angers (14e, 32) offrent toutes des arguments bien plus solides que ceux de notre club. Les supporters messins ont eu droit à un semblant de mieux en décembre et janvier mais nous étions déjà dans la «charrette» qui mène à l’étage inférieur. Désormais, il faut terminer au mieux cette saison et commencer à travailler sur la prochaine ossature pour affronter au mieux la Ligue 2. Je n’y crois plus.

Samedi dernier, une partie des «supporters» lillois (face à Montpellier) a exprimé de manière violente sa déception en direction de ses joueurs. Peut-on craindre qu’une telle situation puisse prendre forme à Saint-Symphorien?

Non. A Metz, nous sommes entrés dans une certaine forme de fatalisme. Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous vivons une telle situation. Nous n’en voulons absolument pas ni aux joueurs ni aux entraîneurs, mais plus aux dirigeants et plus particulièrement à la cellule de recrutement: Philippe Gaillot, c’est lui qui décide et valide tous les choix. Nous ne sommes nullement dans la violence.



Comment jugez-vous le FC Metz sous l’ère Frédéric Hantz?

On ne souhaite absolument pas tirer sur Philippe Hinschberger qui a fait avec les moyens qu’on lui a donnés à l’époque. Depuis la prise de fonction de Frédéric Hantz, on constate néanmoins qu’une nouvelle dynamique a pris forme. Hantz, c’est quelqu’un de droit, de franc et il ne cache jamais les choses. On apprécie beaucoup son comportement. Malheureusement, il ne souhaiterait apparemment pas poursuivre l’aventure chez nous en cas de descente en fin de saison.

Une saison crispante avec néanmoins quelques satisfactions?

Nous espérions vivre un exercice de confirmation avec une ossature conservée et des plus-values qui arriveraient. Nolan Roux (11 buts), Mathieu Dossevi (7 passes décisives) et Moussa Niakhaté font le travail correctement. Je viens d’apprendre récemment que Nolan Roux serait libre en cas de de descente en L2: nous sommes en droit de nous poser des questions sur le fonctionnement de la cellule de recrutement. Dossevi est arrivé en prêt et Roux va pouvoir partir: au final ce sera zéro euro dans la poche du club. On aurait pu ajouter une clause au contrat de Nolan Roux.

Julian Palmieri, expulsé face à Toulouse, anime les réseaux sociaux. Qu’en pensez-vous?

C’est un joueur impulsif sur et en-dehors du terrain. Je pense qu’il est toujours préférable de s’exprimer sur un terrain de football.

Le stade Saint-Symphorien va enfin avoir sa nouvelle tribune en 2020…

Oui et il y a 10 ans c’était déjà un projet programmé à cinq ans, nous avons donc un retard d’autant d’années. Ceci dit, c’est important de disposer de cette nouvelle tribune pour pouvoir attirer de nouveaux joueurs car certains sont venus visiter nos installations et sont repartis dans la foulée. Le nouveau centre d’entraînement (Frescaty) sera également une bonne chose pour le FC Metz. Pour l’heure, le centre de formation grenat c’est l’endroit où on cache la misère: c’est Génération Foot installé à Dakar qui obtient de bons résultats en ce domaine.

Peut-on connaitre votre pronostic pour le match de ce dimanche?

Une petite victoire du FC Metz face aux Nantais, histoire de ne pas fausser le championnat.