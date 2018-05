Amiens-FC Metz, c’est ce samedi (37e journée, 21h). Cela ne fera de l’ombre ni au Festival de Cannes ni à l’Eurovision. Mais, cela permet à Xavier Schmitt (Génération Grenat) de distribuer des bons et mauvais points.

Xavier Schmitt: «Le FC Metz doit se reconstruire autour de Cohade»

Par Hervé Kuc

Xavier, que vous inspire la confrontation entre Amiens (13e, 42 points) et Metz (20e, 26)?

C’est un match amical pour nos Messins. Autant faire plaisir aux supporters amiénois et à leur équipe que beaucoup voyaient occuper la dernière place de la Ligue 1 avant l’ouverture de cet exercice. Finalement, c’est nous qui avons hérité de ce triste sort.

On relève les copies individuelles et on met des notes. Quel est votre Top 4 messin ?

Renaud Cohade, Matthieu Dossevi, Nolan Roux et Eiji Kawashima. Je leur octroie un 7/10 à chacun. C’est quand même la première fois dans l’histoire du football qu’une formation qui finit à la dernière place d’un championnat majeur bénéficie d’un duo offensif autant performant. Roux (15 buts) et Dossevi (11 passes) ont mouillé le maillot. Cohade, c’est le capitaine qui n’a jamais baissé les bras, et Kawashima a évité à l’équipe de prendre des déroutes.

A l'inverse, quel est votre Flop 4?

Milan Bisevac a été complètement absent tout au long de cette saison. Il devait être le responsable du vestiaire et le capitaine du terrain. Il a affiché un état d’esprit totalement inacceptable. Il hérite d’un 1/10. J’accorde la même note à Benoît Assou-Ekotto car nous aussi nous avons bien rigolé en le regardant jouer et s’exprimer. Quand tu es professionnel, tu n’as pas le droit de déclarer un truc pareil («J’ai bien rigolé ici» article RL). C’est extrêmement limite. J’avais oublié ce cher Philipp Wollscheid, à qui je colle un 0/10! En 35 ans de présence dans les tribunes, je n’ai jamais vu un joueur pareil, même Arambasic dans les années 90 était meilleur que lui, c’est dire. Je ne peux noter Jouffre car il n’a pas joué. Quant à Fernandez, tout le monde l’a vite oublié.

Quel est votre avis sur Philippe Hinschberger et Frédéric Hantz ?

Je mets un 4/10 à Philippe. Il a fait preuve d’abnégation sur les deux saisons mais son sens tactique comme sa gestion du groupe n’étaient pas extraordinaires. J’accorde un 6/10 à Frédéric pour trois raisons: il a eu le courage de relever un défi hyper compliqué, il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas et sa gestion sportive a été bonne.

A qui décernez-vous la palme du Flop de la saison ?

Incontestablement au centre de formation du FC Metz. Toutes les catégories de jeunes qui avant gagnaient des titres ou se positionnaient en haut de classement, se retrouvent maintenant dans le ventre mou. Regardez l’équipe réserve qui évolue en National 3: elle vit une année extrêmement délicate et aucun des jeunes qui la composent n'est en mesure d’évoluer en équipe première. Il serait de bon ton de ne pas renouveler certains contrats de ceux qui s’occupent de la formation messine.

La Ligue 2 sera le prochain terrain de jeu des Messins. Comment l’appréhendez-vous?

Pour nous, l’équipe doit se rebâtir autour de Renaud Cohade. Beaucoup de joueurs vont partir. On va certainement récupérer Diallo (Brest) et Hein (Tours), deux garçons qui connaissent maintenant bien la L2. Ce championnat est composé essentiellement de formations qui ont évolué en Ligue 1 et la nouvelle règle d’accession a changé: deux équipes montent et pour les trois autres qui disputent les barrages c’est un chemin de croix de 15 jours!





La rencontre Amiens-Metz. Qui a encore envie de défendre les couleurs du FC Metz? C’est certainement sous cette forme que Frédéric Hantz va poser la question à ses joueurs, ou tout au moins ce qu’il en reste. Entre les éternels «blessés» et ceux qui ont clairement baissé les bas de chaussettes, le technicien grenat va devoir composer une équipe susceptible d’éviter le ridicule du score. Boulaya, Poblete, Nguette, Lempereur et Maziz devraient avoir du temps de jeu. Amiens-Metz, c’est une partie pour rien côté grenat et seuls les Amiénois pourront prendre du plaisir tout au long des débats.