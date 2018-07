Superbe performance pour Mandy Minella (32 ans, WTA 226), ce jeudi au 2e tour du Ladies Championships de Gstaad (WTA International)! La n°1 luxembourgeoise a évincé en deux sets, 6-3, 6-4, la Suédoise Johanna Larsson (29 ans, WTA 77), tête de série n°2, et file en quarts de finale.

WTA de Gstaad: Minella sort la tête de série n°2

Jean-François COLIN Superbe performance pour Mandy Minella (32 ans, WTA 226), ce jeudi au 2e tour du Ladies Championships de Gstaad (WTA International)! La n°1 luxembourgeoise a évincé en deux sets, 6-3, 6-4, la Suédoise Johanna Larsson (29 ans, WTA 77), tête de série n°2, et file en quarts de finale.

C'est un deuxième tour très solide qui était proposé ce jeudi à Mandy Minella (32 ans, WTA 226) à Gstaad (WTA International) en la personne de la tête de série n°2 du tableau, la Suédoise Johanna Larsson (WTA 77, 29 ans), une adversaire que l'Eschoise n'avait battue qu'une seule fois en quatre oppositions jusque-là.

Un break rapide - réalisé dès le deuxième jeu (2-0) - place la n°1 grand-ducale sur les bons rails dans la première manche. Un avantage que Minella parvient à conserver en menant tour à tour 4-1, puis 5-2. Une course en tête qui lui offre de remporter ce set initial 6-3 en 37 minutes sur sa... quatrième balle de set.

Et l'épouse de Tim Sommer va prouver au deuxième set qu'elle est bel et bien de retour au plus haut niveau moins de neuf mois après son accouchement. A nouveau, elle chipe le service de Larsson au deuxième jeu pour mener 2-0. Et encore une fois, elle garde la 77e joueuse mondiale dans son rétroviseur, se montre intransigeante sur sa mise en jeu et s'impose finalement 6-3, 6-4 en l'espace de 1h12'.

Voilà donc Mandy Minella qualifiée pour les quarts de finale où elle affrontera soit l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (21 ans, WTA 83), pour une revanche de sa défaite la semaine passée à Contrexéville, soit l'Allemande Tamara Korpatsch (23 ans, WTA 158). A noter qu'il ne reste plus la moindre tête de série en course dans la moitié de tableau de la n°1 luxembourgeoise! Vous avez dit coup à jouer?