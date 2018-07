Mandy Minella (32 ans, WTA 226) s'est montrée intransigeante ce mercredi sur la terre battue de Gstaad, en Suisse. Au premier tour du Ladies Championships, l'Eschoise a dominé en deux sets (6-3, 7-6 (3)) la Tchèque Tereza Martincova (23 ans, WTA 160).

WTA de Gstaad: Minella saute l'obstacle Martincova

Jean-François COLIN Mandy Minella (32 ans, WTA 226) s'est montrée intransigeante ce mercredi sur la terre battue de Gstaad, en Suisse. Au premier tour du Ladies Championships, l'Eschoise a dominé en deux sets (6-3, 7-6 (3)) la Tchèque Tereza Martincova (23 ans, WTA 160).

Face à une adversaire - la jeune Tchèque Tereza Martincova (23 ans, WTA 160) - qu'elle avait battue lors de leurs deux affrontements en 2017 - à Hobart et Indian Wells -, Mandy Minella (32 ans, WTA 226) commence fort sur la terre battue helvète, avec deux breaks forcés dans le premier set pour mener 4-1. Mais, au prix de jeux âprement disputés, la droitière de Prague se ressaisit et s'accroche pour revenir à 3-4. Insuffisant toutefois pour empêcher la n°1 grand-ducale d'empocher la première manche 6-3 en 44 minutes.

Martincova fait le break d'entrée dans le deuxième set pour mener 2-0, un avantage éphémère puisque Minella égalise un peu plus loin à trois partout. Et comme, ensuite, aucune des deux adversaires ne parvient à se détacher, le tie-break est l'épilogue logique de cette seconde manche à suspense. Et l'épouse de Tim Sommer de conclure sept points à trois et d'avaliser sa qualification en 1h40' .



Au deuxième tour, Mandy Minella défiera soit la tête de série n°2 suédoise, Johanna Larsson (29 ans, WTA 77), soit la jeune Suissesse Leonie Kung (17 ans, WTA 413), qui a reçu une wild-card des organisateurs.