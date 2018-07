En prenant une éclatante revanche (6-1, 6-2) sur l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (21 ans, WTA 83), qui l'avait éliminée à Contrexéville la semaine dernière, la n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (32 ans, WTA 226) s'est glissée en demi-finale du tournoi WTA sur terre battue de Gstaad (250.000 dollars).

WTA de Gstaad: Minella prend sa revanche et file en demi-finale

Jean-François COLIN

Face à celle qui l'avait battue neuf jours plus tôt à Contrexéville, Mandy Minella (32 ans, WTA 226) entame cette partie de quart de finale pied au plancher sur la Roy Emerson Arena de Gstaad et mène déjà 4-0 après 11 minutes. Sara Sorribes Tormo (21 ans, WTA 83), qui n'a remporté que... quatre points jusque-là, s'ébroue enfin et équilibre quelque peu les échanges. L'Espagnole atténue certes la sévérité du score (1-4), mais elle doit céder la première manche à la Luxembourgeoise, 6-1 en 36 minutes.

Le rouleau compresseur eschois poursuit son travail de sape en début de seconde manche et fait à nouveau la course en tête (3-0, puis 4-1). La fin de match est à l'aune du reste de la partie et voit Minella conclure en douceur 6-2 au bout d'1h15'.



Grâce à ce succès, la n°1 luxembourgeoise a non seulement pris sa revanche sur sa défaite sur le fil (4-6, 7-6, 3-6) la semaine dernière à Contrexéville contre Sorribes Tormo, mais elle a aussi vaincu le signe indien face à une adversaire qu'elle n'avait encore jamais battue.



En demi-finale ce samedi, Mandy Minella fera face à la jeune (19 ans) étoile montante du tennis tchèque, la gauchère Marketa Vondrousova (WTA 104), qui n'a pas encore cédé le moindre set cette semaine à Gstaad. Comme Minella!