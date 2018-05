Le match de barrage entre Norden 02 et Wormeldange a tourné court. Neves Correia (38e) avant le repos, Polidori (57e) et Mroch (65e) en début de deuxième mi-temps ont fait tourner la tête au pensionnaire de PH mené 0-3 après 65 minutes. 4-1 à l’arrivée. Norden descend sans gloire en Division 1.

Wormeldange assure sa place en Promotion d'Honneur

Par Vincent Lommel



Le match: un vent très prononcé, un ciel orageux, une pluie battante étaient les «invités» de ce premier match de barrage de la saison 2017-2018. Les spectateurs avaient rallié en masse le stade Jean Stade Donnersbach, fief du Minerva Lintgen. Entre Norden 02, pensionnaire de Promotion d'Honneur, et Wormeldange, actif en Division 1, la différence était plutôt minime. Le beau jeu ne comptait pas contrairement à l’efficacité dans le dernier geste. Le petit Poucet donnera une leçon à son adversaire. De la première mi-temps, on retiendra peu de choses probantes. Le tir d’Alili (13e, Norden) repoussé par Martins Fontes sera de loin plus intéressant que les coups francs échus respectivement à Ferreira (25e, Wormeldange) et Jans (28e, Norden). Comme un signal d’alerte pour ne pas dire un heureux pressentiment pour Wormeldange, Mroch (33e, Wormeldange) obligeait le gardien Rickal à effectuer une jolie parade. Trois minutes plus tard et sans réfléchir une seconde, Neves Correia (38e, Wormeldange), légèrement désaxé côté droit, décoche un «missile». La toile d’araignée de la lucarne vole en éclats (0-1). Efficacité maximale.



Dos au mur, Norden encaisse le 2-0 dès la 57e. Mené au score, encouragé par une dizaine de spectateurs refroidis par l’ouverture du score, Norden doit marquer sous peine de vivre le scénario catastrophe. Offensivement parlant, c’est le désert. La chute est proche.La 57e minute lui est fatale : débordement de Mroch qui laisse Kopecky sur place. Polidori, seul aux six mètres, fait le reste (2-0). On ne sent pas le FFN capable de relever la tête. Loin s’en faut. Pire, Mroch enfonce le clou (3-0, 65e). La fin de la rencontre se dispute pour la forme et sous un déluge. Polidori enfonce le clou (4-0, 86e). Nurkovic sauve un semblant d’honneur (4-1, 90+2).



La note du match: 10/20. A défaut d’un football léché, le spectateur neutre eut droit à cinq buts. Humilié 1-4, Norden quitte la PH par la petite porte.

Le fait du match: la frustration doit être grande pour le gardien de Norden, Chris Rickal. Sur le premier but, il est impuissant sur le magnifique envoi de Neves. Par contre sur le deuxième, il aurait pu voire dû sortir et détourner le centre de Mroch. On s’en voudrait aussi de ne pas signaler l’arrêt - moins de 60 secondes - de la rencontre (80e) de l’arbitre Krueger. La raison? Des feux de Bengale allumés par le kop de… Norden.

L’homme du match: Michal Mroch. Une activité inlassable et intéressante. Un assist, un but, la soirée était réussie. Sorti pour la standing ovation à la dernière minute.

Michal Mroch, le meilleur joueur de ce barrage PH-D1. Photo: Christian Kemp

FF Norden 02 - Koeppchen Wormeldange 1-4

Stade Jean Stade Donnersbach à Lintgen, excellente pelouse, arbitrage de M. Krueger assisté de MM. Mateus et Silva, 1089 spectateurs. Mi-temps : 0-1.

Evolution du score: 0-1 Neves Correia (38e), 0-2 Polidori (57e), 0-3 Mroch (65e), 0-4 Polidori (86e), 1-4 Nurkovic (90+2).

Corners: 3 pour Norden (2 +1); 3 pour Wormeldange (2+1).

Cartons jaunes: Kopecky (48e, antijeu), Majeres (55e, antijeu) pour Norden; Ferreira Coimbra (30e, faute par derrière sur Alili) pour Wormeldange.

NORDEN 02: Rickal ; Yougbare, Nurkovic, Kopecky, Mendes, Hentz (cap., 46e Schroeder), Jans (67e Brito), Majeres (58e Dongala), Mhibik, Alili, Biwer.

Joueurs non utilisés: Harbit, Marinho.

Entraîneur: Jean-Claude Freichel.

KOEPPCHEN WORMELDANGE: Martins Fontes; Sinner, Rosa, San Andres, Merkes, Ferreira Coimbra (cap.), Polidori, Neves Correia (81e Marques), Bonsignore, Mroch (90e Gomes), Herbrink.

Joueurs non utilisés: Becker, Martins, Reuland.

Entraîneur: Adis Omerovic.

Ils ont dit

Jean-Claude Freichel (Norden 02): «Je suis déçu pour le groupe. On a été naïf. Sur le but du 2-0, on a le ballon au préalable et l’arbitre ne siffle pas un penalty.»

Adis Omerovic (Wormeldange): «Il y avait tout de même un peu de pression. Après le succès contre Mondercange, on s’est dit sans trop se le dire que la possibilité existait de monter… alors qu’initialement une place dans le top 4 ou 5 était l’objectif. Bien jouer ne comptait pas. Mes joueurs ont su être efficaces et marquer aux bons moments. Je met en exergue la prestation de Mroch - il s’en va et a signé à Bissen promu en PH - mais aussi celle de mon équipe volontaire, expérimentée et très mature. Nous avions très bien préparé ce match. Je n’avais pas vu jouer Norden. En PH, assurer le maintien s’impose comme une évidence mais j’ambitionne y jouer un beau rôle. Wormeldange aura son mot à dire.»