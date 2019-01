La vente du Wisla Cracovie à un consortium britannico-luxembourgeois, a été invalidée faute de paiement requis, a annoncé mercredi soir l'Association sportive Wisla Krakow, propriétaire du club treize fois champion national.

Wisla Cracovie: vente invalidée au consortium britannico-luxembourgeois

La vente du Wisla Cracovie à un consortium britannico-luxembourgeois, a été invalidée faute de paiement requis, a annoncé mercredi soir l'Association sportive Wisla Krakow, propriétaire du club treize fois champion national.

(AFP) - Les fonds d'investissement Alelega Luxembourg Sar et Noble Capital Partners Ltd., représentés respectivement par MM. Vanna Ly et Mats Hartling, avaient signé la prise de contrôle à 100% des parts du Wisla, s'engageant notamment à verser jusqu'au 28 décembre 12 millions de zlotys (2,8 millions d'euros) afin de régler les dettes les plus urgentes.

Selon les médias polonais, ce versement n'a jamais eu lieu.

«Le 2 janvier 2019, le contrat de prise de contrôle du Wisla Cracovie par MM. Vanna Ly et Mats Hartling a été invalidé. Cela signifie que l'Association sportive Wisla Krakow reste le seul actionnaire légal du club», a annoncé l'Association dans un communiqué laconique publié sur son site internet.

Les dirigeants qui avaient signé le contrat avec le consortium britannico-luxembourgeois, avant de démissionner, ont été remplacés par de nouveaux représentants, selon ce texte.

Créé en 1906, le Wisla Cracovie a été sacré treize fois champion, dont la dernière fois en 2011, avant de connaître récemment d'énormes problèmes financiers.