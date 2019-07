Auteur d'un excellent prologue samedi à Wels qui l'a propulsé à la quatrième place du classement général, Tom Wirtgen s'est accroché lors de la première étape du Tour d'Autriche pour ne concéder qu'une poignée de secondes au vainqueur du jour.

Wirtgen en embuscade au Tour d'Autriche

Carlos Barbero (Movistar) a remporté la première étape du Tour d'Autriche entre Grieskirchen et Freistadt. L'Espagnol a dicté sa loi au sprint et a devancé le Letton Emils Liepins (Wallonie Bruxelles) et le Belge Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert).

Tom Wirtgen (Wallonie Bruxelles) a pris la quatorzième place de l'étape du jour à cinq secondes du vainqueur ibérique.

Emils Liepins s'est emparé de la tête du classement général. Tom Wirtgen a perdu une place et pointe en cinquième position à six secondes de son coéquipier balte.



Ce lundi, la deuxième étape reliera Zwettl à Wiener Neustadt (176,9 km).

Classement de l'étape

1. Carlos Barbero (ESP) Movistar 3h16'00, 2. Emils Liepins (LIT) Wallonie, 3. Pieter Vanspeybrouck (BEL) Wanty, 4. Jonas Koch (ALL) CCC, 5. Jannik Steimle (ALL) Vorarlberg Santic, 14. Tom Wirtgen 5''

Classement général

1. Emils Liepins 3h18'48, 2. Pieter Vanspeybrouck à 1", 3. Jannik Steimle 2", 4. Carlos Barbero 4'', 5. Tom Wirtgen 6''