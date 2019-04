Les équipes entrent dans le money time. Disputée samedi, la 21e journée a permis à Wincrange de continuer à rêver du Top 3. Feulen se rapproche de la montée. En série 2, Walferdange est prêt. Le Luna Oberkorn reste cinquième de classe.

Wincrange se replace, le Luna partage avec Beggen

Les équipes entrent dans le money time. Disputée samedi, la 21e journée a permis à Wincrange de continuer à rêver du Top 3. Feulen se rapproche de la montée. En série 2, Walferdange est prêt. Le Luna Oberkorn reste cinquième de classe.

Par Vincent Lommel







La dernière ligne droite est lancée. Le Top 3 en haut du classement (1 à 3) comme dans le bas (12 à 14) est désigné à défaut d'être… figé. Des choses peuvent se passer d'ici le dimanche 19 mai. Cependant, le droit à l'erreur est nul pour les formations souhaitant, in extremis, déjouer les pronostics.

16 Pit Scheil (AS Wincrange) fait écran devant Amaro Perdemo (Excelsior Grevels). Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Pit Scheil (AS Wincrange) fait écran devant Amaro Perdemo (Excelsior Grevels). Photo: Stéphane Guillaume Larbi Bekkar (AS Wincrange) tente d'échapper à Vito Sorrentino (Excelsior Grevels). Photo: Stéphane Guillaume Pol Peiffer (AS Wincrange) contrôle le ballon. Photo: Stéphane Guillaume Pit Arend (AS Wincrange) menacé par Amaro Perdemo et Diogo da Silva (Excelsior Grevels). Photo: Stéphane Guillaume Etelle Mersch (AS Wincrange) contré par Ruben Torrie (Excelsior Grevels). Photo: Stéphane Guillaume Le capitaine de Wincrange, Larbi Bekkar, lève le pouce juste après le deuxième but de Adam Mohamed Arabi. Photo: Stéphane Guillaume Tiago Ferreira (AS Wincrange) arme une frappe. Photo: Stéphane Guillaume Paulo Parreira, l'entraîneur de l'Excelsior Grevels. Photo: Stéphane Guillaume L'équipe de l'AS Wincrange. Photo: Stéphane Guillaume Adam Mohamed Arabi (AS Wincrange) surveillé par Ben Conrad (Excelsior Grevels). Photo: Stéphane Guillaume Carlos Manuel da Silva, l'arbitre du match. Photo: Stéphane Guillaume Pit Schartz, le gardien de but de l'Excelsior Grevels. Photo: Stéphane Guillaume L'équipe de l'Excelsior Grevels. Photo: Stéphane Guillaume Jo Becker (AS Wincrange) libre comme l'air. Photo: Stéphane Guillaume Amadou Touré n'est pas avare de conseils. Photo: Stéphane Guillaume Ben Klee (AS Wincrange) dégage de la tête. Photo: Stéphane Guillaume

Quatrième de classe, Wincrange a laminé 6-0 Grevels. Les joueurs d'Adnan Batkic sont en forme (une défaite lors des treize derniers matches), montent en puissance (9 sur 9), ont de la suite dans les idées en raison, entre autres, d'un calendrier sur le papier abordable lors trois prochains week-ends - Rambrouch (11e), Pratzerthal-Redange (13e) et Larochette (12e). C'est maintenant ou jamais pour l'ASW appelée aussi à en découdre avec Diekirch (3e) et Feulen (1er). Du lourd pour finir.

Au premier tour, treize points avaient été récoltés. Si l'histoire venait à se répéter, la troisième place serait proche. Revenir sur Feulen (1er) et Hosingen (2e) semble impossible. Fondre sur Diekirch (3e, +3), irrégulier (4 sur 12) et battu 2-1 par Ell n’est pas illusoire. Avant de relever le défi à Erpeldange, Tom Kopecky entend amener Hosingen en D1. «Pratz’ a affiché une bonne organisation. Menés 1-0, nous avons égalisé avant la pause. On a livré une excellente deuxième période. Les visiteurs étaient cuits après une heure.» Vainqueur 4-3 de Gilsdorf, le leader Feulen a besoin de six (ou moins) unités pour assurer la montée. «Elle se rapproche», sourit George Fernandes. «La confiance est de mise. Nous sommes sur nos gardes.» Grevels (14e) est condamné. Pratzerthal et Larochette, à égalité, se déchirent pour éviter le 13e siège.

Le CSO est sous pression

Le CS Oberkorn, l'Avenir Beggen et Walferdange sont favoris pour s'emparer du podium. Dans quel ordre? Vainqueur sans briller de Merl-Belair, le CSO a l'avantage de posséder deux unités de plus sur la concurrence. Il reste à ne pas le perdre et à ne pas céder à la pression. Walferdange (3e) et Itzig (4e, -6) qui rêvent d'un coup fumant se dressent sur sa route.

Oberkorn peut tout gagner ou tout perdre en huit jours. «Nous sommes sereins», confie le président de Walferdange, Jean-Luc Santinelli. «Le match au CSO est important comme les quatre autres qui seront aussi des finales. Les trois premiers ont tous un programme chargé.» Le Luna Oberkorn (5e, -6) est à l'affût. «Nous n'avons pas les cartes dans nos mains et le 0-0 contre Beggen ne sert pas notre cause. Tant que rien n'est officiel, il faut y croire», remarque l'entraîneur Vincent Bolognini. Schouweiler est relégué. Ehnen devra se faire violence pour revenir et dépasser Merl, barragiste. Ehlerange est quasiment sauvé.

ILS ONT DIT

George Fernandes (entraîneur de Feulen): «On s'est ménagé une vingtaine d'occasions concrètes. La moitié aurait dû aller au fond mais la maladresse a fait le reste. Le gardien adverse était fantastique. Je le félicite. Gilsdorf marque trois buts de manière assez chanceuse. C'est le football. La victoire est là.» Gilsdorf-Feulen 3-4

Tom Kopecky (entraîneur de Hosingen): «On ne gagne pas un deuxième ballon et l'adversaire en profite pour mener au score. Inscrire le 2-1 dès la reprise a changé la donne. Le plus difficile était fait.» Hosingen-Pratzerthal-Redange 3-1

Marcel Heinen (président d'Echternach): «Le match ne s'est pas disputé car il n'y avait pas d'arbitre. Il n’est pas venu et nous n’avons pas été prévenus. Les deux équipes ont attendu jusqu’à 18h30. La feuille de match a été remplie et remise à la personne prévue pour visionner l’homme en noir.» Echternach-Ehlerange remis

Jean-Luc Santinelli (président de Walferdange): «Aucun match n'est jamais gagné. Pour la première fois, il faisait chaud.» Walferdange-Schouweiler 5-0

Vincent Bolognini (entraîneur du Luna Oberkorn): «Le match était tendu, crispé en première mi-temps. Les équipes se neutralisaient. Beggen s'est procuré la plus belle occasion mais Tavares s’est interposé avec brio. On a dominé le deuxième acte sans être dangereux. La montée au jeu de Piskor a apporté un plus. Ce partage fait les affaires de Beggen.» Luna Oberkorn-Avenir Beggen 0-0

Alain Thunus (joueur entraîneur de Ell): «En dépit d'un effectif privé de plusieurs titulaires, l'équipe est parvenue à prendre la mesure du troisième de classe. Sous la direction d'un arbitre à la hauteur, on a proposé un jeu discipliné, engagé, récompensé avec la prise des trois points. Nous restons en course pour la montée.» Ell- Diekirch 2-1



LES CHIFFRES

1. En série 1, un match est programmé ce mardi à 20h. Boevange-Attert accueille Perlé. Les deux équipes ont encore besoin de grappiller un point ou l-autre pour reconduire leur bail. Le plus vite sera le mieux.

9. Neuf victoires forgées lors des dix dernières rencontres. Le bulletin de Walferdange est proche de la perfection.

L'AFFICHE

Le CS Oberkorn ambitionne monter en D1. Un (grand) pas pourrait être effectué en ce sens en cas de victoire face à Walferdange dimanche à 16h. La Résidence n’a pas subi la moindre défaite en dix matches disputés en déplacement. L’avertissement est plus que sérieux.