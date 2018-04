En division 1, Mersch a perdu trois points importants en haut de la hiérarchie de la série 1. En série 2, Weiler, après avoir frôlé l'exploit est écarté de la lutte pour la deuxième place. En division 2, Koerich a été freiné. Merl et le Luna Oberkorn font la mauvaise affaire.

Sport 7 min.

Wincrange se donne de l'air, Itzig s'affirme à la troisième place

Les caves se rebiffent en Division 1, série 2!

En division 1, Mersch a perdu trois points important en haut de la hiérarchie de la série 1. En série 2, Weiler, après avoir frôlé l'exploit est écarté de la lutte pour la deuxième place. En division 2, Koerich a été freiné. Merl et le Luna Oberkorn font la mauvaise affaire.

Par Daniel Pechon



Division 1 (série 1): Mersch cale

Un but inscrit sur penalty à trois minutes du terme a donné les trois points à Bissen. Un but qui stoppe la série de trois victoires de rang de Kehlen. Avec deux buts par acte, Steinsel continue de foncer avec une huitième victoire de suite acquise face à Boevange et un doublé de Danny Silva (4-0). Mauvaise soirée pour Mersch battu par Lintgen qui profite du doublé d'Anton Bozic pour remporter un premier match en trois sorties (2-3). De retour à la troisième place, Mertzig, avec un sixième succès l'extérieur un doublé de Kris d'Exelle, a écarté Vianden, peu efficace à domicile avec trois buts inscrits dans ses six derniers matchs à domicile.

Après n'avoir gagné qu'un point en quatre match, Wincrange se donne de l'air en bas de tableau en prenant les trois points face à Äischdall, avec un doublé de Johnny Bisschops. L'Alliance n'a jamais pu revenir à la hauteur de son adversaire après l'ouverture locale à la 30e (3-2). Avec un but tombé à 10 minutes du terme à Steinfort, Bastendorf double son avance à six points sur Vianden (13e). La défense du FC 47 n'a plus rien encaissé depuis 470 minutes.

Passera, passera pas? Tiago Ferreira (AS Wincrange) va tenter d'éliminer Jeff Heirens (Alliance Äischdall). Photo: Stéphane Guillaume









Carlos Pinto (Wincrange) protège son ballon devant Glenn Useldinger (Alliance Äischdall ). Photo: Stéphane Guillaume

Division 1 (série 2 ): Weiler y a cru

En inscrivant le 0-2 à Junglinster après 50 minutes face à une défense qui n'avait encaissé que trois fois en neuf matchs à domicile, Weiler était en voie de créer la sensation. Mais la Jeunesse a renversé la marque à 3-2. Derrière, Mondercange, initialement mené, a aussi inversé la tendance à Aspelt en ne se rassurant totalement que dans les arrêts de jeu avec le 1-3. Wormeldange reste dans la roue de Mondercange après avoir forcé Sanem à perdre ses premiers points en sept matchs et d'encaisser son premier but en cinq sorties. Si les trois premiers ont gagné en haut de tableau, les trois derniers l'ont emporté, avec Biwer qui aura chipé six points au Red-Black (1-2), Belvaux vainqueur à Schifflange (0-2) avec un 7 points sur 9 à l'extérieur et un seul but encaissé, Beggen qui remporte à Berbourg son premier match en sept sorties et après être resté muet les trois derniers matchs. ASL Porto - Bertrange se jouera jeudi à 19 h30.

ILS ONT DIT



Almir Civic (Beggen): «Une belle équipe de Berbourg qui a essayé de nous faire mal en utilisant les flancs. Mais sans être dangereux en première mi-temps et rarement en deuxième. Nous avons gardé une bonne discipline tout au long de la rencontre, avec des transitions rapides dans les deux sens. Après trois séances d'entraînement, l'équipe a su reproduire ma philosophie de jeu. Chapeau. Une victoire méritée. Buts de Camara et Fernandes.» Berbourg - Beggen 0-3

Olivier Baudry (Steinfort): «Le 0-0 aurait été un peu logique mais nous n 'avons pas su trouver les bonnes solutions. Mais notre adversaire n'a pas volé sa victoire. Je suis fortement déçu pour le carton rouge (complètement mérité). Nous manquons de sang-froid dans certaines situations. Notre jeu manque de fluidité et on mesure le travail encore à effectuer.» Steinfort - Bastendorf 0-1

Francesco Controguerra (Äischdall): «Logique, peut-être bien! On perd le match sur trois points: un joueur arrive une demi-heure tout juste avant le match, normal après le boulot et après avoir roulé 80 km, un terrain vraiment à la limite et je comprends à présent que d'autre équipes ont des problème pour développer du football et on rate complètement la première mi- temps. Une passe en retrait au gardien trop courte donne le 1-0, un 2-0 juste avant la pause qui fait mal, Une meilleure deuxième période, où je pensais revenir à 2-2 mais on encaisse le 3-0, et notre deuxième but tombe trop tard. Pour moi, le match le moins bon de la saison.» Wincrange - Äischdall 3-2

Jean-Claude Kemmer (Colmar-Berg): «Enfin, notre incroyable série de 13 matchs sans victoire se termine. Je n'avais jamais vécu cela, en tant que joueur ou entraîneur. Les deux joueurs supplémentaires de la trêve apportent de la maturité. Malgré ce point encourageant, la journée n'est pas excellente en bas de tableau. L'équipe reste soudée et ce point gagné fait beaucoup de bien au moral.» Koerich - Colmar-Berg 2-2

Anibal Santos (Kehlen): «Le penalty est justifié. Sur la rencontre mon équipe est restée très bien en place et disciplinée. Bissen n'a quasiment pas eux d'occasions nettes pendant tout le match. Mais on savait que cette équipe, avec son expérience, pouvait frapper à n’importe quelle moment. Aujourd'hui je peux avoir des regrets sur le résultat mais pas sur la manière.» Kehlen - Bissen 0-1

Marco Cornaro (Harlange/Tarchamps): «Une première mi-temps avec un but mérité, une seconde pour Gilsdorf. Le premier but sur coup franc indirect dans le rectangle, une passe en retrait au gardien. Diogo, seul devant le gardien a fait le 2-0 avant le 2-1 (beau but) dans les arrêts de jeu. Avec cette mentalité et cette qualité de jeu, on est en bonne voie.» Gilsdorf - Harlange/Tarchamps 1-2

Théo Malget (Munsbach): «On a entamé le match à 100 à l'heure en poussant l'adversaire devant son but en permanence. Nous avons eu des occasions et une a été la bonne, un bel envoi de Jules Sauber. C'était mérité à la pause. Ensuite Moutfort a réagi mais n'a pas trouvé la chance pour égaliser et nous avons géré notre avance. Excellent pour le maintien.» Moutfort - Munsbach 1-2

Thomas Muller (Aspelt): «On ouvre très vite le score sur coup franc mais on est rejoint à la 18e déjà et le 1-2 tombe cinq minutes après. Un hors-jeu inexistant nous prive peut-être d'un but. Ensuite Mondercange a eu le monopole du ballon mais sans jamais montrer de sérénité dans son jeu malgré leur supériorité.» Aspelt - Mondercange 1-3

Division 2 (série 1): Koerich lâche prise

En démonstration, les quatre premiers, Schieren face à Hosingen (6-1), Useldange contre Diekirch (3-0), Berdorf/Consdorf qui recevait Larochette (4-0) et Ell face à Feulen (6-0), ont empilé 19 buts à leurs adversaires et s'isolent un peu plus du reste du reste du classement. Koerich qui a été rejoint deux fois au score et forcé par Colmar-Berg au partage (2-2), est distancé de ces équipes de tête. En bas de tableau, Pratz./Redange remporte à Reisdorf sa deuxième victoire à l'extérieur et s'écarte du bas, comme Harlange/Tarchamps. En inscrivant leur cinquième et sixième but à l'extérieur, les Green Boys ont battu Gilsdorf (2-1).

Division 2 (série 2): Merl et le Luna stoppés

Sixième succès (sur huit) par un but d'écart à l'extérieur pour Remich/Bous qui a pu compter sur le but de Claudio Aires (42e) lors de son déplacement à Ehlerange (0-1). Mensdorf additionne un cinquième match sans défaite à l'extérieur avec une victoire à Walferdange (1-2) mais reste à sept points du leader. La série de sept matchs sans défaite de Merl n'a pas résisté à Bettembourg qui arrondi la sienne à 10 et rejoint son adversaire au classement. La série d'Iztig reste aussi intacte avec un neuvième match sans défaite et consolide sa troisième place après un succès 3-1 face à Lausavage (3-1). Dans les quatre derniers, le CeBra se réveille et a écarté le Luna Oberkorn 1-0 pour signer un premier succès en huit sorties. En inscrivant son deuxième but en cinq match à Moutfort, un envoi de Jules Sauber (17 ans) des 25 mètres dans la lucarne, Munsbach gagne ses premiers points lors de ces cinq dernières sorties 0-1. Premier succès en six sorties pour Ehnen en voyage au CSO et qui aura gagné deux fois 2-1 face à son adversaire.