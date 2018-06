Quart-de-finaliste l'année dernière sur le gazon londonien, le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (35 ans, ATP 60) revient dès la semaine prochaine sur le lieu de ses exploits. Au premier tour, l'attend une rencontre face à un jeune (20 ans) joueur américain, classé n°119 mondial: Michael Mmoh.

Wimbledon: un bon tirage pour Gilles Muller

Jean-François COLIN Quart-de-finaliste l'année dernière sur le gazon londonien, le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (35 ans, ATP 60) revient dès la semaine prochaine sur le lieu de ses exploits. Au premier tour, l'attend une rencontre face à un jeune (20 ans) joueur américain, classé n°119 mondial: Michael Mmoh.

Il s'agira d'un adversaire inédit pour "Mulles". Né en 1998 à... Riyad, en Arabie saoudite, Michael Mmoh, d'origine nigériane, s'entraîne à l'Académie IMG à Bradenton, en Floride. Ce droitier de 20 ans occupe actuellement son meilleur classement absolu (119). Sa surface favorite est le ciment.



Il n'a joué que des tournois Challenger ces dernières semaines, accédant aux demi-finales du tournoi de Savannah (Etats-Unis), début mai. Ses résultats les plus probants de 2018 sont un quart de finale en début d'année à Brisbane, après avoir sorti l'Argentin Federico Delbonis et l'Allemand Mischa Zverev, ainsi qu'une accession au deuxième tour du Masters 1.000 de Miami après s'être extirpé des qualifications et non sans avoir éliminé l'Espagnol Roberto Bautista Agut.

De son côté, Gilles Muller, seul représentant luxembourgeois à Londres, a rétrogradé au 60e rang mondial après de piètres résultats à 's-Hertogenbosch, au Queens et à Eastbourne. Il espère se refaire une santé du côté des vertes prairies de Wimbledon, pour ce qui sera déjà sa 13e participation aux Championships, avec pour meilleure performance son quart de finale en 2017 contre le Croate Marin Cilic, après avoir sorti en huitième Rafael Nadal lui-même au terme d'un match de légende.

En cas de succès, le n°1 luxembourgeois retrouvera au deuxième tour le vainqueur de la rencontre opposant l’Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 25, tête de série n°25) au Russe Evgeny Donskoy (ATP 82).

Le tournoi s'ouvre ce lundi 2 juillet pour se conclure par la finale, programmée le dimanche 15 juillet.