Wimbledon: 49 petites minutes pour Minella

Jean-François COLIN Engagée à Wimbledon en double dames au côté de la Lettonne Anastasija Sevastova, Mandy Minella (32 ans, WTA 251) a déjà disparu du tableau après un premier tour perdu sèchement 1-6, 2-6 en 49 minutes, ce vendredi.

Au lendemain de l'élimination de Gilles Muller au deuxième tour du simple messieurs, tous les regards luxembourgeois étaient braqués ce vendredi à Wimbledon sur le court n°15 et le... double dames. Au côté de sa coéquipiere lettonne Anastasija Sevastova (28 ans), Mandy Minella (32 ans, WTA 251) affrontait une paire repêchée comme lucky loser, l'Espagnole Georgina Garcia Perez (26 ans) et la Hongroise Fanny Stollar (19 ans). Et la n°1 grand-ducale a fait long feu sur le gazon londonien...



Rapidement, Garcia Perez et Stollar se détachent à 5-0 et raflent la première manche 6-1 en 25 minutes seulement. La seconde est exactement du même acabit, avec la paire ibéro-hongroise qui s'échappe à 4-0, avant de conclure, cette fois définitivement, sur un score de 6-2, le tout ficelé en 49 minutes.



Molinaro en piste samedi



Par ailleurs, une ultime représentante luxembourgeoise, la jeune (17 ans) Eléonora Molinaro (WTA 454) fera son entrée sur le gazon sacré de Wimbledon samedi au premier tour du tournoi juniors féminin. Classée tête de série n°7, la joueuse du TC Arquebusiers sera opposée à l'Américaine de 16 ans, Natasha Subhash.

Lors de sa dernière expérience en Grand Chelem chez les Juniors, Molinaro avait atteint les quarts de finale il y a tout juste un mois à Roland Garros.