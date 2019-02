Le verdict est tombé dans l'affaire du match Wilwerwiltz - Wiltz. Joao Da Silva écope d'une suspension jusqu'au 27 juillet 2021 alors que Bryan De Araujo chômera jusqu'au 27 avril 2019. Les deux clubs joueront deux match à huis clos.

Wilwerwiltz - Wiltz: les sanctions sont tombées

L'affaire avait fait grand bruit et terni l'image du futsal au pays. On pouvait s'attendre à de lourdes sanctions. L'une l'est particulièrement. Elle s'applique à Joao Da Silva, joueur du FC Wiltz venu agresser l'arbitre du derby contre Wilweriltz en fin de rencontre. Da Silva est suspendu jusqu'au 27 juillet 2021 .

Son compère De Araujo, qui avait allumé la mèche en voulant se saisir du carton jaune brandi par l'arbitre sera lui absent des terrains jusqu'au 27 avril 2019, c'est-à-dire que sa saison est terminée.

Les deux clubs joueront par ailleurs deux matches à huis clos. Wiltz pour ''empêchement du déroulement normal du jeu", Wilwerwiltz pour ''infraction aux statuts et règlements par les clubs et leurs membres."

Kiischpelt gagne par ailleurs le match par forfait. Une rencontre que le club avait déjà gagnée sur le terrain.

Rappelons que cette sanction s'applique aussi au football pour les deux joueurs de Norden.