Le club de Wiltz (6e de la Promotion d'Honneur) va devoir désormais se passer Mory Keita. Le buteur guinéen vient de s'engager avec Al-Akhdar SC, le leader de la Division 1 libyenne.

Wiltz: Mory Keita sur le départ

Le club de Wiltz (6e de la Promotion d'Honneur) va devoir désormais se passer Mory Keita. Le buteur guinéen vient de s'engager avec Al-Akhdar SC, le leader de la Division 1 libyenne.

Par Andy Foyen

Les chemins du FC Wiltz et de Mory Keita se séparent à nouveau. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'international guinéen sur son compte Facebook. L'attaquant de 26 ans vient de s'engager avec le leader de la division 1 libyenne: Al-Akhdar SC.



Le club nordiste perd donc son buteur le plus prolifique et table sur le retour de Kevin Cossalter pour pallier ce départ. Wiltz occupe actuellement la sixième place de la Promotion d'Honneur avec 19 points. Il débutera son second tour par les réceptions de Bissen et du Swift Hesperange.