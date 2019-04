Junglinster a concédé une quatrième défaite en cinq matches dans les arrêts de jeu. Rodange, Mühlenbach et le Swift ont perdu des plumes. L'US Esch (4e) revient à la hauteur de Hesperange, barragiste, surpris par Käerjéng. Sandweiler y croit toujours.

Wiltz émerge à Junglinster, Käerjéng surprend le Swift, Rodange muet

Junglinster a concédé une quatrième défaite en cinq matches dans les arrêts de jeu. Rodange, Mühlenbach et le Swift ont perdu des plumes. L'US Esch (4e) revient à la hauteur de Hesperange, barragiste, surpris par Käerjéng. Sandweiler y croit toujours.

Par Vincent Lommel

La joie de la montée en Promotion d'Honneur est un lointain souvenir. Une entame réussie à l'échelon supérieur, neuf points sur quinze, avait masqué la réalité. Junglinster est dans le dur depuis des mois. Un bilan de quatorze sur quarante-cinq a fait naître le doute et, au classement, il faudra encore engranger sous peine de vivre une fin de campagne stressante.

La venue de Wiltz, vainqueur 3-2 au match aller après été mené 2-0, ne s'annonçait pas facile. Sur une aire de jeu bondissante, des débats très souvent interrompus par de petites fautes, la supériorité wiltzoise s'est, très vite, imposée comme une évidence. L'inévitable Mmaee la traduisait au marquoir (1-0, 30e).

Rien ne change à la reprise. L’exclusion de… Mmaee pour deux cartons jaunes coup sur coup (60e) allait-elle changer la physionomie des débats? Un peu. Les locaux ont amené du danger via Mendes de Pina (77e). Pour le reste, l'impuissance de la Jeunesse était criante. Un dégagement manqué du gardien Crahay faisait le bonheur de Laouira (1-1). Le ballon était à peine remis en jeu que le remuant Schimei plaçait une tête gagnante (2-1). Quel final! L'arbitrage d’Inacio Dos Santos ne laissera pas un souvenir impérissable.

Le trio de tête ne gagne pas

La Promotion d'Honneur est une division «improbable» tellement établir un pronostic est ingrat. Rodange (1er), Mühlenbach (2e) et le Swift (3e) ont été incapables de ravir la totalité de l'enjeu. Respectivement Erpeldange et Canach ont décroché le partage. Battu en milieu de semaine par Rodange, Käerjéng a pris la mesure du Swift irrégulier au possible. L'US Esch a rempli son contrat en domptant Mamer sur ses terres et revient à la hauteur du Swift.

Sandweiler reprend espoir

Les lendemains de la qualification face au Victoria Rosport en Coupe de Luxembourg ont été difficiles pour Mertert-Wasserbillig. L'UMW a été balayé 4-1 par Sandweiler. Ce dernier (6 sur 12) se remet à rêver à une place de barragiste que Bissen ne veut pas. En ce sens, les trois points ravis à Wormeldange constituent une excellente affaire.

Adis Civic (Wiltz) tente de déposséder Rayane Laouira (Junglinster) du ballon. Photo: MIchel Dell'Aiera

Les résultats

Wormeldange - Bissen 0-1

Mamer - US Esch 1-2

Käerjéng - Swift 3-1

Junglinster - Wiltz 1-2

Erpeldange - Rodange 0-0

Sandweiler - Mertert-Wasserbillig 4-1

Muhlenbach - Canach 1-1

Le classement

Le programme de la 21e journée

Samedi 13 avril à 18h

Swift - Junglinster

Dimanche 14 avril à 16h

Mertert-Wasserbillig - Muhlenbach

Wiltz - Erpeldange

US Esch - Käerjéng

Rodange - Sandweiler

Wormeldange - Mamer

Bissen - Canach