La 17e journée de Promotion d'Honneur a vu les défaites de Rodange et du Swift. Vainqueur d’Erpeldange, Muhlenbach est désormais deuxième. Canach est barragiste.

Wiltz déroule, Rodange et le Swift battus

Très mauvaises surprises pour le leader rodangeois et l'ambitieux Swift

La 17e journée de Promotion d'Honneur a vu Wiltz poursuivre son impressionnante série à domicile. Il a écrasé Wormeldange 7-0. Le bon dernier du classement a un pied en Division 1. En haut du classement, c’est la folie pure. Les deux premiers, Rodange et le Swift, ont été battus. Vainqueur d’Erpeldange, Muhlenbach est désormais deuxième. Canach est barragiste.

Une mi-temps pour régler la mire et une autre pour mettre à terre une défense wormeldangeoise dépassée par les événements. Le plantureux succès de Wiltz 7-0 scelle ou, à tout le moins, semble enterrer les derniers espoirs de Wormeldange de poursuivre l’aventure (de courte durée) en Promotion d’Honneur. Davantage que la leçon de football reçue, le mental de la formation d’Adis Omerovic est au plus bas. Avec sept points de retard sur le premier barragiste, Erpeldange, l’étau se resserre et il faudra enchaîner les performances pour déjouer les pronostics. Les buteurs wiltzois sont Cossalter (4x), Schimei, Mmaee et un… Wormeldangeois.

Le top 5 en émoi

Invraisemblable! Après cinq succès de rang, le leader Rodange est tombé et a subi un deuxième revers dans ses installations. La désillusion (0-2) est encore plus grande car l’adversaire s’appelle Mamer qui pointe à la… dixième place. Le FCM refile le siège de barragiste à Canach (11e) incapable de ravir la totalité devant Junglinster (0-0).



Vainqueur 3-0 de Bissen il y a huit jours, le Swift de Dan Theis, deuxième, n’en profite pas et, pire, il est retombé dans ses travers. Le bulletin affiche une troisième défaite en quatre sorties depuis la trêve hivernale. Un bilan médiocre. Un but a suffi au bonheur de l’US Esch, cinquième, qui revient à trois unités de son adversaire du jour (3e) éjecté de la deuxième place par Muhlenbach. Ce dernier a facilement pris la mesure d’Erpeldange (3-0) qui encaisse ses premiers buts en 2019.



Rodange, Muhlenbach, le Swift, Kaërjéng - victoire 3-2 à Mertert/Wasserbillig (0 sur 6) et mine de rien huit matches sans défaite - et l’US Esch occupent les cinq premiers rangs. Une hiérarchie inédite, serrée et tout reste possible… dans un sens comme dans l’autre.

Pas de choc psychologue à Bissen

Paul Hunnewald démissionnaire, Bissen mise sur Filipe Vila Verde pour ne pas descendre en D1. La première de l’entraîneur est un échec. La faute à Sandweiler. Le succès 2-0 permet à l’USS de revenir à quatre points d’Erpeldange (12e) et continuer à entretenir le rêve de continuer l’aventure en PH.

Réactions

Albert Reeff (président d’Erpeldange): «Muhlenbach a légèrement dominé le premier acte et s’est ménagé deux occasions. Il inscrit le premier but sur un tir dévié mais notre adversaire était plus fort. »

Mario Ferreira (directeur sportif de Sandweiler): «Un bon match de notre part avec beaucoup d’occasions sans en mettre une au fond en première période. Bissen a eu la possibilité de débloquer la situation. Un défenseur a sauvé la balle à même la ligne fatidique. Ensuite, nous avons marqué. Le plus difficile était fait.»

Les résultats de la 17e journée



Bissen - Sandweiler 0-2

Wiltz - Wormeldange 7-0

Mühlenbach - Erpeldange 3-0

Rodange - Mamer 0-2

Canach - Junglinster 0-0

Swift - US Esch 0-1

Mertert/Wasserbillig - Käerjéng 2-3