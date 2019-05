Weiler-la-Tour gagne le match de barrage contre Bissen et assure sa place en Promotion d'Honneur.

Weiler-la-Tour écrit son histoire

Par Andy Foyen



Le match. Dans les installations du Minerva Lintgen pleines à craquer, l’Atert Bissen et Weiler-la-Tour jouaient toute leur saison sur 90 minutes, et plus si affinités. Du côté des pensionnaires de Promotion d’Honneur, on allait tout faire pour ne pas faire un deuxième aller-retour d’affilée, tandis que Weiler-la-Tour avait l’opportunité d’accéder à la Promotion d’Honneur pour la première fois de son histoire.

Le début de match était équilibré, si la possession était alors pour Bissen, c’est bien Weiler qui prend l’avantage au quart d’heure. Borges, parfaitement lancé par Rougeaux, ne laissait aucune chance à Bassene. 0-1.

Dans la foulée, Bissen avait l’occasion de se remettre directement en selle. Esgaio, arpentant son flanc, tentait sa chance en bout de course, mais sa frappe échouait de peu à côté du cadre. Bissen avait ensuite encore trois opportunités sur phases arrêtées, mais ni Bacari (23e et 42e), ni Campos (28e) ne sont parvenus à égaliser.



Penalty de Bacari



A l’heure de jeu, un ballon a priori anodin arrivait chez Gonzales, le portier de Weiler. La balle lui glissait pourtant des mains et du bout des doigts, il parvient à éviter l’égalisation. Mendes tentait dans la foulée sa chance de loin, mais cette fois-ci, Gonzales s’en saisissait directement.

Bissen avait le contrôle du ballon, tandis que Weiler-la-Tour était bien regroupé derrière attendant toute opportunité pour partir en contre-attaque. Dans les ultimes moments du temps réglementaire, la pression de Bissen allait s’avérer payante. Esgaio était séché par Gomez dans le grand rectangle, ne laissant à Monsieur Kopriwa d’autre choix que de siffler pénalty. C’est Bacari qui s’en est chargé en prenant Gonzales à contre-pied. 1-1.

Alors que les prolongations venaient de débuter, Weiler-la-Tour reprenait les commandes. Glenn Borges s’était lancé dans une chevauchée dont il a le secret, misant ensuite en retrait pour Camara qui crucifiait Bassene. 2-1. Puis 3-1 par ce même Camara deux minutes plus tard, cette fois-ci au terme d’une action individuelle comme seuls les attaquants en pivot savent le faire. Timidement, Bissen tentait de se remettre dans le droit chemin (Teixeira 104e, Bacari 107e, Dos Santos 120e) mais le mal était fait. Weiler-la-Tour remporte ce barrage et accède ainsi pour la première fois de son histoire à la Promotion d’Honneur.

La fête chez les spectateurs de Weiler. Photo: Yann Hellers

La note. 14/20. Ce match n’était pas toujours de bonne facture. Il y avait du déchet des deux côtés, ce qui est évidemment caractéristique pour des affrontements avec un tel enjeu. Mais les exploits individuels de Borges et de Camara venaient égayer cette rencontre, somme toute, très agréable à regarder.

L’homme du match. Glenn Gomes Borges. L’ailier de Weiler-la-Tour a marqué la rencontre de sa classe. Buteur et passeur décisif, lui donner la balle était gage de réussite, tant les déchets dans son jeu étaient quasi inexistants.

Le fait du match. Quand un match s’enlise, c’est souvent un mouvement individuel qui vient fournir la clef. Ce match n’a pas dérogé à la règle. C’est ce qui explique pourquoi la chevauchée de Glenn Borges et le but qui en a découlé constituaient le fait de ce match.





Atert Bissen – Weiler-la-Tour 1-3

Stade Jean Donnersbach, pelouse en très bon état, arbitrage de M. Laurent Kopriwa assisté par MM. Daniel Da Costa, Claude Ries et Jeremy Muller, 1406 entrées payantes. Mi-temps : 0-1.

Evolution du score : 0-1 Gomes Borges (15e), 1-1 Bacari (89e, pen), 1-2 Camara (99e), 1-3 Camara (100e).

Corners : 6 (3+3+1) pour Bissen, 5 (0+5+0) pour Weiler-la-Tour.

Cartons jaunes : Esgaio (30e, simulation), Freitas (36e, jeu dangereux), Fernandes (43e, faute de main), Bacari (81e, jeu dangereux) pour Bissen ; Regazzi (22e, jeu dangereux) pour Weiler-la-Tour.

Bissen: Boris Olivier Tiotio Bassene ; Rick Theis, Gilles Kettels, Flavio Andre Campos Pereira (46e René Jacob Yougbare), Dylan Fernandes Pereira ; Rodolfo Alexandre Esgaio Soares, Nélito Carlos Dos Santos Da Cruz, Leonildo Vicente Mendes, Micael Freitas Morais (62e Edson Jorge Coelho Gaspar puis 91e Vasco Antunes De Magalhaes) ; Andy Teixeira Pires, Djalo Bacari.

Joueurs non alignés : Sven Soares, Leonard Morina.

Entraîneur : Manuel Filipe Vila Verde Da Rocha

Weiler-la-Tour: Christopher Mario Gonzalez ; Paul Gomez (109e Selim Ainahi), Jonathan Jean Furst, Andy Reuter, Sidney Loes ; Johan Bellini, Joyce Regazzi (81e Cliff Bernard) ; Glenn Gomes Borges, Levy Rougeaux, Michel Martins De Jesus ; Kevin Hoffmann (67e Amadou Camara).

Joueurs non alignés : Max Mangen, Michel Muller.

Entraîneur : Joao Pedro Louro De Almeida

Les réactions

Filipe Vila Verde (Entraîneur d’Atert Bissen): «C’est décevant. C’est le reflex de notre fin de saison, où sur certains matchs, nous avions la supériorité, sans pour autant parvenir à marquer le but décisif. Après 90 minutes, on était la meilleure équipe. Pourtant tout le monde disait que Weiler gagnerait sans aucun problème. Mes gars ont montré une très belle réaction mais le réalisme nous a fait défaut. J’aurais espéré qu’on joue un peu plus intelligemment, en utilisant mieux nos possessions de balles. J’espérais qu’ils craquent physiquement, mais c’est nous qui qui avons craqué. J’ai eu à faire deux changements inutiles et ça nous a coûté cher. Mais tout n’est pas négatif. Il y a une véritable rupture globale dans le groupe et il faut travailler pour la résorber. En Promotion d’Honneur, où il faut faire preuve de constance, ce serait compliqué. Il vaut peut-être mieux faire un pas en arrière pour rebâtir une véritable stabilité, avec une équipe dotée de caractère et d’envie. Il faut construire une base pour repartir sur un meilleur pied l’année prochaine et jouer les premiers rôles.»

Amadou Camara (Weiler-la-Tour): «Je suis arrivé en hiver. On a fait une bonne deuxième partie de saison pour atteindre ce match de barrage. Aujourd’hui, j’ai marqué deux buts. Je suis fier d’avoir aidé mon équipe à accéder à la Promotion d’Honneur. C’est une sensation énorme. J’ai commencé sur le banc, parce qu’en ce moment, ma condition physique ne me permet pas de tenir 90 minutes.»

Jhemp de Almeida (Entraîneur Weiler-la-Tour): «Mondercange méritait de monter. Nous méritions notre deuxième place. On savait que cette rencontre serait compliquée. Nous voulions à tout prix ouvrir le score. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas refusé le jeu. On parvient à marquer et puis on a tout mis en œuvre pour garder ce résultat. C’est naturellement risqué d’agir de la sorte contre une équipe comme Bissen qui possède des qualités offensives. On y est presque arrivé. Mais trois minutes avant la fin, dû à la fatigue certainement, on commet une faute qu’on ne doit pas commettre. Mais ce n’était pas grave. On part dans les prolongations et j’ai dit à mon équipe de jouer plus haut et d’exercer un pressing plus intense, pour lancer Amadou Camara et Glenn Borges en profondeur. Nous y sommes parvenus et Amadou a marqué nos deux buts. Il a mis une demi-heure pour rentrer dans son match. Mais c’est un jeune qui est très motivé. Il n’a que 19 ans. Il a encore un gros potentiel. Il était naturellement déçu qu’il ne soit pas parvenu à faire la différence en deuxième mi-temps. Pendant les prolongations, nous l’avons remis en confiance en lui rappelant ces derniers matchs où il nous a sauvé. Et il l’a fait aujourd’hui aussi. Partir en contres, c’était notre style de jeu pendant toute la saison. Nous savons que nous n’avons pas l’équipe pour faire le jeu. Nous voulions être solides en défense et lancer nos rapides ailiers en profondeur. On marque donc souvent sur des exploits individuels. Ça a été notre marque de fabrique toute la saison. J’espère qu’on continuera sur notre lancée.»