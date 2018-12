Une arrivée pour un départ chez les Yellow Boys qui s'apprêtent à entamer la seconde partie de saison en Division 1, série 2 en embuscade. Jonathan Furst vient apporter son expérience alors que Tiago Alves retourne à Lintgen.

Weiler: Furst arrive, Alves s'en va

Christophe NADIN

Tiago Alves reprend la direction du Minerva pour des raisons personnelles et professionnelles. Jhemp Almeida et son staff ont réagi en s'attachant les services du puissant Jonathan Furst. Le Français de 31 ans a pas mal roulé sa bosse au pays, portant notamment les couleurs de Rumelange, de Grevenmacher et de l'US Hostert avant de bifurquer vers le Minerva Lintgen.

Furst apportera son vécu en charnière centrale, voire en n°6, un poste qu'il connaît par coeur. Weiler attaquera la seconde phase du championnat par la réception de Berbourg avec cinq points de retard sur le leader mondercangeois.