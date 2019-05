Après avoir assuré la montée en Promotion d'Honneur en match de barrage face à Bissen, le 25 mai, Weiler a remporté, ce jeudi soir, la Coupe FLF contre Grevenmacher (3-1).

Weiler fait coup double

Après avoir assuré la montée en Promotion d'Honneur en match de barrage face à Bissen, le 25 mai, Weiler a remporté, ce jeudi soir, la Coupe FLF contre Grevenmacher (3-1).

Par Andy Foyen

Le match. - Pour ce dernier match de la saison, le CS Grevenmacher et Weiler-la-Tour ont encore une fois jeté toute leur force dans la bataille pour aller chercher cette Coupe FLF. Grevenmacher avait l’occasion de devenir la première équipe à remporter toutes les compétitions nationales, mais les Yellow Boys, assurés d'évoluer en PH la saison prochaine, étaient déterminés à ne pas laisser ce cas de figure se produire.

14 Grevenmacher - Weiler 1-3. - La joie des Yellow Boys. Photo: Vincent Lescaut

Les deux équipes se regardent, se respectent, se craignent même. Mais il ne suffit que d’un contrôle orienté pour mettre le feu aux poudres. Comme celui de Mangen qui s’est ainsi débarrassé de Goncalves pour lancer Hoffmann en profondeur. Celui-ci remise au point de penalty sur un pied mosellan qui envoie le cuir sur… sa propre transversale. Jiang était battu, mais le score reste nul.

Du côté de Grevenmacher, on n’assistait qu’à une seule frappe à distance et hors cadre. Un fait important était tout de même à signaler. Lors de la deuxième moitié de la première mi-temps, le CSG a renversé la physionomie, laissant le ballon à Weiler et procédant sur des longs ballons. Sans succès. Le score était de 0-0 à la pause.

Dès l’entame de la seconde période, trois occasions dangereuses, une pour Weiler et deux pour le CSG, laissaient présager une deuxième mi-temps plus emballante. Quelques instants plus tard, la frappe enroulée allait mourir à côté du but des Yellow Boys.

Mais Weiler n’est jamais aussi dangereux que quand il se fait oublier. Lancé dans l’axe, Mangen se défait de son opposant par un subtil petit pont, puis se fait sécher dans le grand rectangle par Vieira. Carton rouge pour ce dernier et penalty pour les Yellow Boys. Hoffmann, d’un contre-pied parfait, donnait l’avantage aux siens. Peu avant le début du dernier quart d’heure, Borges se lançait dans un raid solitaire dont il a le secret. Il passe en revue toute la défense mosellane et crucifiait Jiang (2-0, 74e).

Mais même à dix, Grevenmacher ne s’avouait pas vaincu comme en témoigne la réduction du score de Volcy à neuf minutes du terme. Sur un ballon de quarante mètres, il profite du mauvais positionnement de la défense jaune et noir pour tromper Gonzalez.

Un espoir de courte durée puisque Ainahi, sur un caviar de Hoffmann, scellait le score à 3-1 pour Weiler dans le temps additionnel. La Coupe FLF est jaune et noire!

La note du amtch: 13/20. 2/20 pour la première mi-temps. 17/20 pour la seconde et 20/20 pour la qualité des buts. Ceci donne une moyenne de 13/20. Ce calcul illustre à merveille la physionomie de la rencontre.

L’homme du match: Max Mangen. On se demandait tous si l’absence de Rougeaux allait se faire ressentir. Et, sans vouloir manquer de respect à ce dernier, la réponse est non. Mangen, qui le suppléait poste pour poste s’en est merveilleusement bien sorti. Doté d’une excellente technique, il a donné du fil à retordre à la défense du CSG. C’est d’ailleurs lui qui provoque le penalty pour l'ouverture du score.

Le fait du match. Quand un match peine à se décanter et que survient un penalty synonyme de double peine pour l’une des deux équipes, on ne peut qu' inscrire ce penalty comme fait du match. C’est celui-ci qui a réellement mis Weiler dans les meilleures dispositions pour l’emporter.

Grevenmacher - Weiler 1-3

Stade op Biirk (Syra Mensdorf), pelouse en bon état, arbitrage de M. Sgura assisté par MM. Bras et Pinto, 1.139 spectateurs payants. Mi-temps : 0-0.

Evolution du score: 0-1 Hoffmann (63e s.p.), 0-2 Borges (74e), 1-2 Volcy (81e), 1-3 Ainahi (90e+4).

Corners: Grevenmacher 1 (1+0); Weiler 4 (2+2).



Cartons jaunes: Reckovic (48e) pour Grevenmacher; Martins (76e) et Hoffmann (89e) pour Weiler.

Cartons rouges: Vieira (62e) pour Grevenmacher.

GREVENMACHER (4-1-4-1): Jiang; Marinelli, Fasui, Ferretti (cap.), Ribeiro; Gonçalves (77e Villalba); Schott, Reckovic (65e Baio), Fati, Volcy; Kudimbana.

Joueurs non alignés: Bill, Landri et Noth.

Entraîneur: Alvaro Cruz.

WEILER (4-2-3-1): Gonzalez; Gomez, Reuter, Furst, Loes; Regazzi (cap.), Bellini; Borges (81 Ainahi), Mangen (66e Bernard), Martins (65e Camara); Hoffmann.

Joueurs non alignés: Di Bari et Muller.

Entraîneur : Jhemp Almeida.