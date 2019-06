La deuxième étape du Tour de Luxembourg entre Steinfort et Rosport (168,6 km) est revenue au Néerlandais Pieter Weening dont l'audace a été récompensée. Le Français de Cofidis Christophe Laporte conserve son maillot de leader.

Weening résiste au peloton, Laporte toujours en jaune

La deuxième étape du Tour de Luxembourg entre Steinfort et Rosport (168,6 km) est revenue au Néerlandais Pieter Weening dont l'audace a été récompensée. Le Français de Cofidis Christophe Laporte conserve son maillot de leader.

(tof). Pieter Weening a de l'expérience à revendre. A 38 ans, il a mis tout son vécu dans ses derniers coups de pédale pour signer son premier succès en 2019. «C'était un final très difficile, notamment en raison du vent. Mon companon d'échappée était fort. Il a bien collaboré. J'ai fait mon dernier effort à 500 m de l'arrivée pour le lâcher mais je n'ai réalisé qu'à 200 m de la ligne que je pouvais gagner», a concédé le vainqueur du jour chez nos confrères de RTL.

Konrad Gessner (ALL/Leopard), Wesley Mol (NED/Differdange) et Tobias Knaup (ALL/Lotto-Kern Haus) ont eux passé une partie de la journée en tête avant le regroupement à une petite quarantaine de kilomètres de l'arrivée.

La pluie et le vent ont alors fait leur apparition. Le peloton s'est scindé en plusieurs parties. Lors de l'ascension de Michelsbierg, plusieurs coureurs ont tenté de s'isoler. Rémy Rochas (FRA/Delko), Joaquim Silva (POR/FC Porto) et Pieter Weening (NED/Roompot) ont fait de la résistance dans les vingt derniers kilomètres. Le coureur de la formation marseillaise a craqué en premier à 12 km du but.

Le peloton a alors fondu sur les deux hommes de tête. Pieter Weening, dans un dernier effort, a distancé son compagnon d'échappée et a résisté aux hommes les plus rapides du jour.

Ce samedi l'étape reine du Tour reliera Mondorf-les-Bains à Diekirch (178,7 km). Les différentes côtes dont le Herrenberg à une petite vingtaine de bornes du but pourraient empêcher une arrivée au sprint.