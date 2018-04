On les avait identifiés à un club. Ils partent tous les uns après les autres. Après Arno Bonvini (Mondorf), Vitor Pereira (Sandweiler) et Andrea Fiorani (Mamer), c'est la figure emblématique de la Résidence Walferdange qui s'en va. Frédéric Cicchirillo était en place depuis dix ans.

Walferdange va tourner la page Cicchirillo

Christophe NADIN

On les avait identifiés à un club. Ils partent tous les uns après les autres. Après Arno Bonvini (Mondorf), Vitor Pereira (Sandweiler) et Andrea Fiorani (Mamer), c'est la figure emblématique de la Résidence Walferdange qui s'en va. Frédéric Cicchirillo était en place depuis dix ans.

Le communiqué du club évoque une décision prise d'un commun accord. «Par ses compétences footballistiques, son charisme, sa personnalité, sa gentillesse et tant d'autres qualités, Fred a procuré une des plus belles décennies au Football Club de Walferdange et a énormément fait progresser le club.»

Les entraîneurs-adjoints Stéphane Voron et Vincent Cicchirillo s'en vont aussi. Ils sont associés à l'hommage rendu au coach. Le FC Résidence va se donner quelques semaines de réflexion avant d'annoncer le nom de son futur cornac.

Walferdange est septième avec 36 points en Division 2, série 2