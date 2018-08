Présent dans l'échappée au long cours du jour dans la quatrième étape de la Vuelta entre Vélez-Màlaga et Alfacar. Sierra de la Alfaguara (161,4 km), Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) a été à un moment donné deuxième du classement général virtuel, avant de voir son avance fondre dans l'ultime ascension du col d'Alfacar.

Sport 4 min.

Vuelta: Gastauer en animateur, Kwiatkowski vacille, mais reste leader

Jean-François COLIN La victoire d'étape pour l'Américain Ben King (Dimension Data)

Présent dans l'échappée au long cours du jour dans la quatrième étape de la Vuelta entre Vélez-Màlaga et Alfacar. Sierra de la Alfaguara (161,4 km), Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) a été à un moment donné deuxième du classement général virtuel, avant de voir son avance fondre dans l'ultime ascension du Puerto de Alfacar, en Andalousie.



Huit hommes ont rapidement faussé compagnie au peloton en début d'étape, après à peine une petite dizaine de kilomètres, auxquels s'est très vite joint in extremis un certain Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale). Les neuf coureurs ont compté près de dix minutes d'avance sur le peloton, faisant de l'Américain Ben King (Dimension Data) le leader virtuel au classement général, devant... Ben Gastauer, deuxième à 33 secondes.

L'échappée a finalement explosé à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, avec l'accélération du trio formé de King, du Kazakh Nikita Stalnov (Astana) et du Belge Jelle Wallays (Lotto-Soudal), avant l'ulime ascension du jour, le Puerto de Alfacar, qui a complètement redistribué les cartes et fait de gros dégâts au sein du peloton.

Un bond de 56 places au général



Le Schifflangeois se classera finalement cinquième de l'étape à 1'39", ce qui lui permet de faire un bond de 56 places au classement général: Ben Gastauer occupe ce mardi soir la 26e place à 3'30".



A l'arrivée à Alfacar. Sierra de la Alfaguara, l'Américain Ben King (Dimension Data) a devancé au sprint son ultime compagnon d'échappée, Nikita Stalnov, deuxième à deux secondes, et le Français Pierre Rolland (Education First-Drapac), troisième à 13 secondes, tandis que pour une poignée de secondes, Michal Kwiatkowski (Sky) garde de justesse son maillot rouge de leader, sévèrement menacé tout au long de l'après-midi.



C'est la plus belle victoire de la carrière de l'Américain de 29 ans, qui a expliqué s'être fixé pour objectif cette saison de gagner une étape sur un Grand Tour de trois semaines, sans y parvenir en mai sur le Tour d'Italie. «C'est un rêve devenu réalité, je ne peux pas y croire. Je n'ai commencé à y croire que dans le dernier kilomètre», a expliqué King, issu d'une échappée de neuf hommes qui a compté jusqu'à près de dix minutes d'avance. «Je suis heureux pour la confiance de l'équipe, j'ai travaillé toute la saison pour ça. On espère bien sûr continuer à faire de belles choses sur les prochaines semaines mais personnellement, je suis en état de choc», a-t-il souri.

Les cadors, arrivés environ trois minutes plus tard, se sont expliqués dans cette première arrivée en altitude de l'épreuve, et, totalement esseulé en fin d'étape, le Polonais Kwiatkowski conserve finalement au général sept secondes d'avance sur l'Allemand Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) et dix sur le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott), très en verve dans la montée finale. L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) est quatrième à douze secondes, au sein d'un classement général qui commence à se resserrer autour d'une quinzaine de prétendants, tous à moins d'une minute de la première place.

D'autres ont dû définitivement tirer un trait sur leurs ambitions de victoire finale, comme l'Italien Vincenzo Nibali et le Russe Ilnur Zakarin, respectivement deuxième et troisième de la Vuelta 2017 derrière Chris Froome, et relégués à plusieurs minutes des meilleurs.



Ce mercredi, la cinquième étape partira de Grenade, pour rejoindre la côte méditerranéenne et Roquetas de Mar sur un parcours de 188,7 km de moyenne montagne, avec un col de troisième catégorie et un autre de deuxième au menu, mais une arrivée en plaine (le dernier passage au sommet se situe à 26 km de la ligne d'arrivée).

Boels Ladies Tour: Majerus 37e

A Arnhem avait lieu ce mardi le prologue du 21e Boels Ladies Tour (NED, 2.WWT) sur un parcours de 3,3 km. La championne du Luxembourg, Christine Majerus (Boels-Dolmans) a signé le 37e temps (4'47"), tandis que sa compatriote Chantal Hoffmann (Lotto-Soudal) s'est classée 103e à 52 secondes de la lauréate du jour, la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott), qui s'est imposée dans la capitale de la province de Gueldre, avec un chrono de 4'22".

Mercredi, la deuxième étape épouse la forme d'une boucle de 131,4 km autour de la ville de Nimègue. Le 21e Boels Ladies Tour se terminera dimanche par un contre-la-montre individuel de 18,6 km à Roosendaal.