VTT: Fabienne Schaus rêve de Tokyo

La championne nationale de VTT, Fabienne Schaus a participé à la première manche de la Coupe du monde 2018 à Stellenbosch, en Afrique du Sud. Sa 38e place conforte son ambition d'être présente aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Mais avant cela, elle entend réaliser de bonnes performances en Coupe du monde.

Propos recueillis par Hugo Barthelemy

Fabienne, vous venez de signer une 38e place lors de la manche sud-africaine de la Coupe du monde de VTT à Stellenbosch. Ce résultat vous satisfait-il?

Oui, je suis très satisfaite! Je ne m’imaginais pas faire un si bon résultat. Cela me motive vraiment pour ce début de saison, car le parcours était très dur, en Afrique du Sud. De plus, arriver avec la même forme que les professionnelles en début de saison c’est compliqué, car à côté de mon activité de cycliste, je travaille et en plus, l’hiver a été assez rude au Luxembourg. Je n’ai donc pas eu l’occasion de m’entraîner dans des conditions valables.

Pensez-vous être en mesure d'arracher un Top 30 cette saison en Coupe du monde?

Tout dépend de ma position sur la grille de départ, et du parcours aussi évidemment. Par exemple, lors de la prochaine manche à Albstadt, en Allemagne - où je ne suis d’ailleurs pas sûre de participer -, il y aura beaucoup de participantes au départ; du coup, il sera plus compliqué de faire un bon résultat si je ne suis pas dans un excellent jour, et ce, même si ma position sur la grille de départ n’est pas trop mal, vu ma 76e place au ranking mondial. Je ne sais pas si je vais participer à toutes les manches, mais je vais essayer de ramener un maximum de bons résultats.

Quels sont vos objectifs en 2018?

Maintenir ce genre de bon résultat tout au long de la saison dans les différentes manches de Coupe du monde, et tenter d’aller chercher de bonnes performances aux Championnats d’Europe et du monde. Ensuite, à partir du mois de mai, je vais pouvoir commencer à emmagasiner un maximum de points en vue de la qualification pour les Jeux de Tokyo en 2020.

Vous vous projetez déjà vers 2020...



Les JO sont bien sûr LE grand objectif, mais nous savons bien avec Christian (Helmig, ndlr) que ce sera compliqué de glaner seule tous les points. (NDLR: Les quotas de qualification pour les Jeux olympiques sont basés sur le nombre de points marqués par une nation dans son ensemble. Fabienne Schaus étant, pour l’instant, la seule représentante luxembourgeoise sur le circuit international de VTT, elle se doit donc de marquer seule les points pour tout le pays).

Il existe très peu de compétitions de VTT au Luxembourg, et cela se traduit par une représentation assez faible au niveau international. Que vous inspire ce manque d’intérêt pour le VTT au pays?

Auparavant, il y avait des compétitions internationales au Luxembourg (BeNeLux Cup), et je trouve dommage qu’elles n’existent plus. Mais je suis persuadée que certains de nos cyclo-crossmen seraient performants sur le VTT. Le problème est que j'ignore s'ils en ont l’envie. De plus, le soutien que l’on reçoit n’est pas comparable à ce qui se passe pour la route ou le cyclo-cross.