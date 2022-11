Une équipe internationale de chercheurs, dont un du Luxembourg, a réalisé des prédictions pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 en utilisant un modèle hybride assez perfectionné.

Selon un expert du Luxembourg

Voici qui sera le vainqueur de la Coupe du Monde 2022

Simon MARTIN Une équipe internationale de chercheurs, dont un du Luxembourg, a réalisé des prédictions pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 en utilisant un modèle hybride assez perfectionné.

La Coupe du Monde 2022 débute ce dimanche. Si cette édition qatarie est loin de faire l'unanimité sur la planète football, les pronostics, quant à eux, continuent de galvaniser les foules. La rengaine est pourtant bien connue: le football n'est pas une science exacte. Et pourtant, une équipe de plusieurs chercheurs s'est amusée à prédire, à l'aide de complexes algorithmes, quelle est la sélection nationale qui, sur papier, a tout pour remporter le tournoi.

Derrière ce travail, on retrouve des chercheurs des universités d'Innsbruck (Autriche), de Gand (Belgique), de Dortmund, de Munich mais aussi et surtout un chercheur de l'Université de Luxembourg, en la personne de Christophe Ley, professeur associé en statistiques appliquées.

Pour ces derniers, c'est l'équipe nationale brésilienne qui, après avoir été éliminée en quarts de finale par la Belgique il y a quatre ans, est à nouveau la grande favorite de la Coupe du Monde de la FIFA. Les chercheurs estiment ainsi la probabilité de victoire à 15%. «Mais l'Argentine, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France ont également de bonnes chances de remporter le titre», détaille l'étude.

Outre le Brésil, l'Argentine, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France ont également de bonnes chances de remporter le titre

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont dû faire appel à l'aide de l'apprentissage automatique. Leurs prévisions combinent plusieurs modèles statistiques pour les forces de jeu des sélections avec des informations sur la structure de l'équipe (comme la valeur marchande ou le nombre de joueurs jouant la Ligue des champions) ainsi que des facteurs socio-économiques du pays d'origine (population ou produit intérieur brut).

«La Coupe du Monde est assombrie par de nombreux problèmes éthiques et sportifs que nous ne pouvons ignorer. Néanmoins, pour des raisons scientifiques, nous avons décidé d'utiliser notre approche d'apprentissage automatique, que nous avons utilisée avec succès lors de précédents tournois, pour établir des prévisions», explique Achim Zeileis, du département de statistique de l'université d'Innsbruck.

100.000 simulations

Avec les valeurs prédites par le modèle des chercheurs, l'ensemble de la Coupe du monde a été simulé 100.000 fois : match par match, en respectant le tirage au sort du tournoi et toutes les règles de la FIFA. Il en résulte des probabilités pour toutes les équipes d'accéder aux différents tours du tournoi et de remporter finalement le championnat.

Ainsi, c'est donc le Brésil qui est arrivé en tête des prévisions, suivi de l'Argentine (11,2 %), des Pays-Bas (9,7 %), de l'Allemagne (9,2 %) et de la France (9,1 %). La Belgique se classe quant à elle juste après l'Espagne (7,5%) et l'Angleterre (7,4%) avec une probabilité de soulever le trophée de 7,2%. Plus surprenant, l'ancien finaliste de l'édition 2018, la Croatie, n'a, selon l'étude, que 1,1% de chance de remporter la coupe.

Les chercheurs rappellent quant à eux que le tournoi est loin d'être prédéterminé. «Il est dans la nature même des prévisions qu'elles puissent aussi être incorrectes, sinon les tournois de football seraient très ennuyeux. Nous fournissons des probabilités, pas des certitudes, et une probabilité de gagner de 15 % implique également une probabilité de 85 % de ne pas gagner», explique Andreas Groll.

Toujours est-il que jusqu'à présent, les prédictions ont été plutôt réussies : Le modèle de l'Université d'Innsbruck, qui se base sur les cotes ajustées des bookmakers, a pu prédire correctement la finale de l'Euro en 2008, ainsi que le champion du monde et d'Europe espagnol en 2010 et 2012. Toutefois, un modèle similaire avait également été utilisé pour deviner le gagnant de la Coupe du Monde 2018, et la prédiction s'était révélée fausse. Prudence donc avant de vous ruer vers votre bookmaker préféré.

