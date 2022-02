Lors de la cérémonie d'ouverture des 24e Jeux d'hiver de Pékin ce vendredi, le Luxembourg sera représenté par deux athlètes qui porteront le drapeau national.

Aux Jeux olympiques

Voici les porte-drapeaux du Luxembourg

Lors de la cérémonie d'ouverture des 24e Jeux d'hiver de Pékin ce vendredi, le Luxembourg sera représenté par deux athlètes qui porteront le drapeau national.

(m. m. avec André KLEIN) - La question de savoir qui pourra porter le drapeau national luxembourgeois lors de l'entrée dans le stade de Pékin dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de vendredi a été tranchée.

La délégation luxembourgeoise pour les JO de Pékin complète Du 4 au 20 février prochain se tiendront les Jeux Olympiques d'hiver dans la capitale chinoise, à Pékin. Le délégation luxembourgeoise se composera de deux sportifs. Voici leurs portraits.

Selon les directives du CIO, un homme et une femme par nation doivent porter le drapeau de leur pays dans le cadre de l'égalité des sexes.

Si cela n'avait pas été possible pour le Luxembourg lors des Jeux de Pyeongchang en 2018, car un seul athlète, Matthieu Osch, avait pris le départ, la situation est tout autre à Pékin. Outre Osch, à nouveau qualifié, Gwynneth ten Raa, âgée de 16 ans seulement, participera également aux Jeux olympiques. Les deux athlètes seront les porte-drapeaux de la délégation luxembourgeoise. On ne sait toutefois pas encore si chacun portera son propre drapeau ou si les deux en brandiront un ensemble.

Matthieu Osch, né en 1999, est cadre depuis 2019 au sein du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL). Il s'agit ici de sa deuxième participation aux Jeux olympiques d'hiver. Il entrera en piste dans la compétition de slalom géant les 13 et 16 février prochains.

Un grand espoir du ski luxembourgeois

Gwynneth ten Raa, âgée de 16 ans seulement, est quant à elle considérée comme l'un des plus grands talents du ski luxembourgeois. Il s'agira de la première participation aux Jeux olympiques pour la jeune femme née en 2005 qui participera à la compétition de slalom et slalom géant. Ses épreuves sont prévues le 7 et le 9 février prochains.

Si vous souhaitez supporter nos sportifs en direct, il faudra se lever tôt. Les athlètes luxembourgeois concourront chaque fois entre 3h15 et 6h45 du matin.

