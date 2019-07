Le Belge Loïc Vliegen (Wanty) s'est imposé en solitaire ce dimanche à Beyne-Heusay lors de la 2e étape du Tour de Wallonie. Une victoire qui lui permet de prendre les commandes du classement général.

Vliegen à domicile, Wirtgen combatif du jour

Après Timothy Dupont samedi à Dottignies, Vliegen a offert une deuxième victoire de rang à la formation Wanty sur ce Tour de Wallonie. Vliegen, qui a signé sa première victoire chez les professionnels à 25 ans, s'est imposé avec 8" d'avance à l'issue des 170,4 km , sur le Britannique Chris Lawless (Ineos) et 12" sur Quinten Hermans (Telenet Fidea). Au classement général et à la suite du jeu des bonifications, l'ancien équipier de Jempy Drucker chez BMC compte 12" d'avance sur Lawless.

Quant à Tom Wirtgen, il a pris la 100e place à 12'43". Avant de rejoindre la ligne d'arrivée, le Luxembourgeois de Wallonie-Bruxelles a animé l'étape puisqu'il a intégré l'échappée du jour au côté de cinq autres coureurs mais ils ont été rejoints à l'approche du mur de Fayembois dans le final de cette étape. Le Luxembourgeois de Wallonie-Bruxelles s'est consolé avec le prix du combatif du jour, il occupe la 86e place du général à 12'53" du maillot jaune.



"C'est toujours bien d'être à l'avant pour le sponsor mais le but était aussi d'anticiper le final de l'étape malheureusement on a été repris assez vite. Je suis tout même satisfait d'avoir reçu ce prix, c'est une première dans ma carrière", a-t-il commenté.



Ce lundi, place à la 3e étape qui s'élancera de La Roche, direction Verviers après 194,2 km de course.



Rentrée en douceur pour Alex Kirsch



Après avoir pris la tête du classement de l'épreuve à l'issue de sa victoire d'étape, vendredi, l'Ukrainien Mark Padun (Bahraïn) s'est adjugé la deuxième édition de l'Adriatica Ionica Race dont l'ultime étape disputée ce dimanche entre Cormons et Trieste sur 133,5 km a été dominée par José Hoged, déjà victorieux de la 1re étape.



Le Colombien de la formation Deceuninck, qui a décroché trois étapes portant son total de succès en 2019 à 52, a battu sur la ligne le Belge Edward Theuns (Trek) et Sacha Modolo (Education First) alors qu'Alex Kirsch a bouclé cette 4e étape au 70e rang à 1'15". Au classement final, le Luxembourgeois de la Trek a pris la 66e place à 55'41" de Padun. Le Belge Ben Hermans (Israël Cycling) et le Britannique James Knox (Deceuninck) complètent le podium à respectivement 15" et 24".