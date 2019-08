L'Italien Elia Viviani a surpris tout le monde, dimanche à Alkmaar, pour s'offrir le titre de champion d'Europe de cyclisme sur route après plus de 60 km d'échappée.

Viviani et l'Italie dominateurs

L'Italien Elia Viviani a surpris tout le monde, dimanche à Alkmaar, pour s'offrir le titre de champion d'Europe de cyclisme sur route après plus de 60 km d'échappée.

(AFP) - Le sprinteur italien, un des principaux animateurs de cette course à grand spectacle, a réglé très facilement au finish son dernier compagnon d'échappée, le Belge Yves Lampaert.

C'est le deuxième doublé pour les coureurs de l'équipe de Patrick Lefevere cette semaine après celui réalisé sur le contre-la-montre par Remco Evenepoel et Kasper Asgreen. Le sprinteur allemand Pascal Ackermann, qui s'était aussi isolé à l'avant, a pris la 3e place après avoir lâché à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée.



Les rafales de vent ont durci le début de course et ont fait exploser le peloton. A un peu plus de 60 km de l'arrivée, l'Italie a lancé une attaque. Un petit groupe s'est isolé en tête avec des Transalpins présents en force (Trentin, Viviani, Cimolai,...).

Du côté des Luxembourgeois, aucun coureur n'a été classé: Ivan Centrone, Tom Diederich, Jan Petellin et Tiago Da Silva ont abandonné.



Le Top 10

1. Elia Viviani (ITA), les 172,5 km en 3h31:15 (moyenne: 49 km/h)



2. Yves Lampaert (BEL) à 1"

3. Pascal Ackermann (GER) à 9"

4. Alexander Kristoff (NOR) à 33"

5. Michael Morkov (DEN)

6. Sam Bennett (IRL)

7. Matteo Trentin (Ita)

8. Luka Mezgec (SLO)

9. Arnaud Démare (FRA)

10. Rüdiger Selig (GER)