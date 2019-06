Elia Viviani (Deceuninck) a remporté la 5e étape du Tour de Suisse, mercredi, entre Münchenstein et Einsiedeln (177 km). Le champion d'Italie a devancé Peter Sagan (Bora) qui conserve le maillot jaune de leader du général.

Viviani double la mise à Einsiedeln

Tom Wirtgen a pris la 21e place du prologue du ZLM Tour

Le départ de cette cinquième journée de course a été mouvementé avec des attaques qui se sont multipliées. Finalement, un trio a fini par se former à l'avant: le Suisse Stefan Küng (Groupama), le Slovène Matej Mohoric (Bahrain) et le Français Fabien Grellier (Total). Les échappés ont compté 3 minutes d'avance.

A 38 km de l'arrivée, Mohoric tentait sa chance en solitaire. Son aventure a pris fin à 14 km de la ligne. Au sprint, Viviani s'est montré le plus rapide, comme mardi. Il a laissé derrière lui Sagan et le Belge Jasper Stuyven (Trek). Il s'agit de la 6e victoire de la saison pour le sprinter italien, la 73e chez les professionnels.



Sagan conserve la tête du général avec 14" d'avance sur l'Australien Michael Matthews (Sunweb) et 21" sur le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck), Kevin Geniets (Groupama), 68e de l'étape, a gagné une place et pointe au 13e rang à 47" du maillot jaune.



Ce jeudi, la 6e étape propose 120,2 km entre Einsiedeln et Flumserberg, elle devrait permettre aux prétendants à la victoire finale d'en découdre. L'arrivée sera jugée au sommet d'une ascension hors catégorie de 8,4 km à 9,2%.

Un triplé Jumbo au ZLM

Le prologue du ZLM Tour disputé sur 6,8 km autour de Yerseke, a vu la victoire du Néerlandais Jos van Emden (34 ans). La formation Jumbo a d'ailleurs signé le triplé avec la 2e place de Mike Teunissen et la 3e de Tony Martin. Le Néerlandais et l'ancien champion du monde allemand du contre-la-montre ont concédé 2" par rapport au vainqueur du jour qui a signé un chrono de 7'54".

Du côté luxembourgeois, Tom Wirtgen s'est classé 21e avec un retard de 24" sur le vainqueur du jour alors que le Differdangeois Raphaël Kockelmann a pris la 62e place à 44". Ce jeudi, la 1er étape reliera Bredene à Heinkenszand sur 197,9 km.