Vitor Pereira: «L’US Esch prend un autre chemin»

Après cinq saisons passées à Sandweiler, Vitor Pereira a dit stop. Entre une année sabbatique et reprendre l’US Esch, son coeur a parlé. «Je n’ai pas besoin du football pour vivre, mais entraîner me rend heureux », affirme-t-il. Une nouvelle ère s’ouvre à l’USE en visite à Mertert-Wasserbillig dimanche pour le compte de la 2e journée de PH.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Vitor, votre investissement à Sandweiler fut colossal. Etait-ce pour vous le bon moment de partir?

On sait les difficultés financières rencontrées par le club qui, désormais, n’a plus la corde autour du cou. Et c’est tant mieux. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. J’ai énormément donné, et Sandweiler m’a aussi beaucoup donné: la balance est en équilibre. J’ai des amis là-bas, mais partir s’imposait pour recharger les batteries. Je devais opérer un choix: faire un break ou replonger immédiatement dans le bain? L’idée initiale était de me reposer...

Et vous avez tranché…

Le président de l’US Esch est un ami. Il m’a contacté.

Mais vous auriez aussi pu tout aussi bien refuser sa proposition. Pourquoi avoir accédé à sa demande?

Le projet est ambitieux. Le club est structuré. Les conditions de travail sont excellentes et l’effectif est, à 80%, identique à celui de 2017-2018. Mon passé d’ancien joueur professionnel peut aider le club. Dans une volonté de s’améliorer, de se professionnaliser, j’ai demandé à obtenir des caméras-vidéos, des pulsomètres et bien d’autres petites choses. Les dirigeants ont compris mon message. Ils ont fait le nécessaire.

Les joueurs ont décroché une seule victoire la saison passée (4 points sur 78). Quelle était l’ambiance lors de la reprise des entraînements?

Monter successivement en D1, en PH, puis en BGL Ligue était-il trop rapide? En tout cas, c’était mérité. À mon arrivée, et à tous les étages du club, le doute était perceptible. Il a fallu opérer un travail psychologique. L’effectif doit tirer profit de ce qui n’a pas marché en BGL Ligue pour rebondir.

Sera-t-il possible de jouer les premiers rôles en PH, et est-ce un impératif?

L’US Esch prend un nouveau chemin, avec tous les risques inhérents. Quelques jours avant le début du championnat dimanche passé, cinq garçons étaient encore en vacances. Cette façon de procéder est en contradiction avec un discours qui affirmerait que le club ambitionne de jouer la montée. Mon équipe est armée pour bagarrer en haut du classement, mais tout dépendra des blessés, des suspendus, des absents, etc. Monter n’est pas impératif.

Quels enseignements retirez-vous du partage (0-0) concédé contre Canach à domicile lors de la 1re journée?

Ce fut une rencontre hachée, avec d’innombrables arrêts de jeu. Notre adversaire était bien organisé dans le secteur défensif, et nous n'avons pas été capables de créer des situations offensives. La période de rodage est loin d’être terminée. Défier Mertert-Wasserbillig sur ses terres ce dimanche sera un bon test.

